Home > टेक - ऑटो > गर्मियों में CNG कार ड्राइव करते समय बिलकुल न करें ये गलतियां, हीटवेव के दौरान लग सकती है गाड़ी में आग

गर्मियों में CNG कार ड्राइव करते समय बिलकुल न करें ये गलतियां, हीटवेव के दौरान लग सकती है गाड़ी में आग

सीएनजी अगर अच्छी तरह से फिट की गई हो या फिर सेफ्टी वाल्व आदि लगाया गया हो तो ऐसे में सीएनजी कारें सुरक्षित रहती हैं. चलिए जानते हैं सीएनजी कारों में सुरक्षित यात्रा करने के लिए क्या करें.

By: Kunal Mishra | Published: May 20, 2026 2:31:29 PM IST

गर्मियों में CNG कार ड्राइव करते समय बिलकुल न करें ये गलतियां, हीटवेव के दौरान लग सकती है गाड़ी में आग


CNG Cars Precautions: भारत में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच CNG कारों को एक बेहतर और किफायती विकल्प माना जा रहा है. हालांकि, हाल ही में सीएनजी के भी कुछ दाम बढ़ाए गए हैं, लेकिन फिर भी यह पेट्रोल और डीजल की तुलना में काफी कम है. CNG कारों को लेकर कई बार सुरक्षा के लिहाज से चिंता बढ़ जाती है. खासतौर पर सीएनजी कारों में गर्मियों के मौसम में काफी समस्या देखने के लिए मिलती है. आपने अक्सर ऐसे भी मामले सुने या देखे होंगे जहां, सीएनजी कारों में आग लग जाती है या कार ब्लास्ट हो जाती है. जिसके बाद लोग डर जाते हैं कि कहीं उनकी कार भी खतरे में तो नहीं है और संकोच में आकर पेट्रोल और डीजल कारें लेने लगते हैं.

सीएनजी अगर अच्छी तरह से फिट की गई हो या फिर सेफ्टी वाल्व आदि लगाया गया हो तो ऐसे में सीएनजी कारें सुरक्षित रहती हैं. चलिए जानते हैं सीएनजी कारों में सुरक्षित यात्रा करने के लिए क्या करें. 

You Might Be Interested In

1. फुल न कराएं CNG टैंक 

अगर आप गर्मियों के मौसम में सीएनजी कार ड्राइव कर रहे हैं तो ऐसे में यह जरूर ध्यान रखें कि अपनी कार की सीएनजी को फुल नहीं कराएं. दरअसल, सिलेंडर को फुल कराने से कई बार उसमें थोड़ी भी जगह नहीं बचती है कि गैस फैल सके. ऐसी स्थिति में ज्यादा हीट होने या फिर धूप के संपर्क में आने से सीएनजी सिलेंडर कई बार ब्लास्ट भी हो सकता है. इसलिए आपको सीएनजी सिलेंडर को 2 से 3 किलो कम ही भरवाना चाहिए. 

2. हाइड्रो टेस्ट कराना बेहद जरूरी 

अगर आप अपनी कार में CNG सिलेंडर लगाकर चलते हैं तो ऐसे में समय-समय पर उसकी जांच कराते रहना भी उतना ही जरूरी होता है. सीएनजी सिलेंडर की जांच करने के लिए हाइड्रो टेस्ट कराना बेहद जरूरी होता है. अगर आपका सिलेंडर कमजोर है तो ऐसे में समय-समय पर इसकी जांच कराते रहें. अगर लंबे समय से आपने हाइड्रो टेस्ट नहीं कराया है तो ऐसे में इसे जरूर कराएं. 

3. गैस की गंध नआने पर न करें नजरअंदाज 

अगर आपकी कार में सीएनजी फिट है तो ऐसे में कई बार अगर सिलेंडर में लीकेज होने के चलते गैस की गंध आए तो इसे बिलकुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. इसका मतलब है कि आपकी सीएनजी सिलेंडर से गैस लीक कर रही है यह थोड़ी भी गर्मी या फिर धूप के संपर्क में आए तो कार में आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है. 

Tags: cng cars
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मियों में गजब की चीज है अमरूद, ये हैं फायदे

May 19, 2026

पाचन से लेकर इम्यूनिटी तक, बड़ी इलायची है हेल्थ का...

May 19, 2026

48 साल की दीपशिखा इस शख्स से करेंगी शादी?

May 19, 2026

हीटवेव में भूलकर भी न खाएं ये चीजें!

May 19, 2026

घर पर बनाएं हेल्दी एंड क्रंची ‘मखाना नमकीन’

May 19, 2026

होटल में क्यों बिछाई जाती है सफेद बेडशीट?

May 18, 2026
गर्मियों में CNG कार ड्राइव करते समय बिलकुल न करें ये गलतियां, हीटवेव के दौरान लग सकती है गाड़ी में आग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गर्मियों में CNG कार ड्राइव करते समय बिलकुल न करें ये गलतियां, हीटवेव के दौरान लग सकती है गाड़ी में आग
गर्मियों में CNG कार ड्राइव करते समय बिलकुल न करें ये गलतियां, हीटवेव के दौरान लग सकती है गाड़ी में आग
गर्मियों में CNG कार ड्राइव करते समय बिलकुल न करें ये गलतियां, हीटवेव के दौरान लग सकती है गाड़ी में आग
गर्मियों में CNG कार ड्राइव करते समय बिलकुल न करें ये गलतियां, हीटवेव के दौरान लग सकती है गाड़ी में आग