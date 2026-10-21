Scooter Maintenance Tips: स्कूटर का पिकअप अचानक हो गया है कम? सर्विस सेंटर जाने से पहले जान लें ये गलतियां

Scooter Maintenance Tips: आजकल स्कूटर शहरों में आने-जाने का एक सुविधाजनक साधन बन चुका है. ऑफिस जाना हो, बाजार से सामान लाना हो या फिर रोजमर्रा के छोटे-मोटे काम निपटाने हों, स्कूटर कम समय में सफर पूरा करने में मदद करता है. यही वजह है कि बहुत से लोग रोजाना अपने स्कूटर का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्कूटर पहले की तरह तेज रफ्तार नहीं पकड़ता.

एक्सीलेटर घुमाने के बाद भी उसकी स्पीड धीरे-धीरे बढ़ती है, चढ़ाई पर इंजन पर ज्यादा जोर पड़ता है या फिर स्कूटर चलाते समय पहले जैसी ताकत महसूस नहीं होती. अगर आपके स्कूटर में भी अचानक इस तरह की समस्या आने लगी है, तो इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है. चलिए जानते हैं सर्विस सेंटर जाने से पहले कुछ गलतियां.

एयर फिल्टर में गंदगी जमा होना

स्कूटर के इंजन को सही तरीके से काम करने के लिए हवा और ईंधन का उचित मिश्रण चाहिए. एयर फिल्टर इंजन में जाने वाली हवा से धूल और दूसरी गंदगी को रोकता है. लेकिन, अगर स्कूटर का इस्तेमाल धूल भरी सड़कों पर ज्यादा होता है या लंबे समय तक इसकी सर्विस नहीं कराई जाती, तो एयर फिल्टर में गंदगी जमा हो सकती है. इससे हवा का प्रवाह प्रभावित हो सकता है और इंजन की परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है. ऐसी स्थिति में स्कूटर का पिकअप पहले की तुलना में कम महसूस हो सकता है.

स्पार्क प्लग खराब होना