Car Brake Tips: आपकी ड्राइविंग की ये गलतियां समय से पहले खराब कर सकती हैं कार के ब्रेक्स, जानें कब और कैसे लगाना चाहिए ब्रेक

Car Brake Tips: कार चलाते समय इंजन, टायर और माइलेज पर ध्यान देना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उसके ब्रेकिंग सिस्टम को भी माना जाता है. ब्रेक सही लगना गाड़ी के लिए देखा जाए तो बेहद जरूरी माना जाता है. तेज रफ्तार कार की स्पीड को कम करने के लिए उसके ब्रेकिंग सिस्टम का दुरुस्त रहना भी काफी जरूरी होती है. कार के ब्रेक सही तरीके से काम कर रहे हों तो ड्राइवर को कार की स्पीड कंट्रोल करने और जरूरत पड़ने पर उसे सुरक्षित रूप से रोकने में मदद मिलती है.

कई बार ड्राइवर अनजाने में ऐसी आदतें अपना लेते हैं, जो ब्रेकिंग सिस्टम पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल सकती हैं. चलिए जानते हैं आपके द्वारा ड्राइविंग के समय पर ऐसी कौन सी गलतियां हैं, जिन्हें करने से गाड़ी के ब्रेक खराब होने लगते हैं.

बार-बार ब्रेक न लगाएं

शहरों में ट्रैफिक के दौरान बार-बार ब्रेक लगाना कई बार जरूरी होता है, लेकिन बिना वजह लगातार ब्रेक दबाते रहना अच्छी ड्राइविंग आदत नहीं है. कुछ ड्राइवर आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी नहीं रखते और फिर थोड़ी-थोड़ी देर में ब्रेक लगाकर अपनी कार की गति नियंत्रित करते हैं. इससे ड्राइविंग असहज हो सकती है और ब्रेकिंग सिस्टम पर फालतू का दबाव पड़ सकता है.

तेज रफ्तार में अचानक ब्रेक लगाने से बचें