Mini Countryman C launched: भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लग्जरी एसयूवी कारों की मांग लगातार तेज हो रही है. लग्जी कारों की मार्केट का संगमेंट आगे बढ़ रहा है. इस बीच हाल ही में Mini ने अपनी नई Countryman C को लॉन्च की है. इस कार में दमदार इंजन के साथ-साथ कई शानदार फीचर्स भी ऑफर किए जा रहे हैं. इश कार को आधिकापिक तौर पर भारत में लॉन्च किया जा चुका है. यूजर्स इस कार के लॉन्च होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. खास बात यह है कि कार को उसकी कीमत से कम में लॉन्च किया गया है.

कंपनी की तरफ से कार के लॉन्च होने से पहले ही इसकी प्री-बुकिंग शुरु कर दी गई है. माना दजा रहा है कि भारतीय बाजार में यह कार BMW X1, Mercedes Benz GLAके साथ-साथ बीएमडब्ल्यू को भी टक्कर दे सकती है. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में.

कई एडवांस फीचर्स के साथ हुई लॉन्च

Mini Countryman C को कई एडवांस और लग्जरी फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है. इस कार में आपको 19 इंच अलॉय व्‍हील, 9.4 इंच गोल इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, पैनोरमिक सनरूफ,इंटीरियर कैमरा, एयरबैग, एबी के साथ ही साथ ईबीडी का भी ऑप्शन दिया गया है. केवल यही नहीं बल्कि, इस कार में Level-1 ADAS, एलईडी लाइट और एलईडी डीआरएल दिए गए हैं. लग्जरी की बात करें तो इस कार में आपको ड्राइवर सीट मसाजर भी दिया जाता है, जोकि ड्राइविंग के दौरान एक अच्छा एक्सपीरिएंस देगी. देखा जाए तो कार के लुक्स भी आपको काफी जबरदस्त मिलेंगे.

किस कीमत में लॉन्च हुई कार?

Mini Countryman C को भारती ऑटोमोबाइल बाजार में 47.50 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर लॉन्‍च किया गया है. माना जा रहा है कि यह कार मात्र 9 सेकेंड में 100 तक की स्पीड तय कर लेती है. इस कार में आपको 1.5-लीटर 3-सिलिंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन ऑफर किया गया है. जोकि, लगभग 136 hp पावर देने के साथ ही साथ 230 Nm टॉर्क जनरेट करता है. माइलेज की बात करें तो आप इस कार से आसानी से 14 से 15 की माइलेज निकाल सकते हैं.