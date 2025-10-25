Microsoft का बड़ा ऐलान! Adult AI चैटबॉट नहीं बनाएगा कंपनी, Mustafa Suleyman ने दी साफ चेतावनी

टेक्नोलॉजी की दुनिया में जहां कई कंपनियां “एडल्ट” या “इरोटिक” चैटबॉट्स बना रही हैं, वहीं Microsoft ने इससे दूर रहने का फैसला किया है. कंपनी के AI प्रमुख Mustafa Suleyman ने स्पष्ट कहा है कि Microsoft ऐसी किसी सेवा में शामिल नहीं होगा. उन्होंने कहा- “यह ऐसा सर्विस नहीं है जो हम देने जा रहे हैं.” यह बयान उन्होंने कैलिफोर्निया के Menlo Park में हुए Paley International Council Summit में दिया.

प्रतिस्पर्धियों पर तंज, Microsoft की सख्त पॉलिसी

Suleyman ने अप्रत्यक्ष रूप से OpenAI, Meta AI और Elon Musk की Grok जैसी कंपनियों पर तंज कसते हुए कहा कि भले ही कुछ कंपनियां इसे आकर्षक बाजार मान रही हों, Microsoft इस दिशा में नहीं जाएगा. यह बयान ऐसे समय आया है जब OpenAI ने हाल ही में अपनी “एडल्ट इंटरएक्शन” फीचर लॉन्च की है, जिससे दुनियाभर में नैतिक बहस (ethical debate) शुरू हो गई है. OpenAI के CEO Sam Altman ने कहा था कि उनकी कंपनी “दुनिया की नैतिक पुलिस नहीं है.”

Suleyman की चेतावनी- “सेक्सबॉट्स” हैं खतरनाक दिशा

Mustafa Suleyman ने चेतावनी दी कि अगर AI तकनीक इंसानी भावनाओं की नकल करने लगे और उसे यौन सामग्री (sexual content) के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है. उन्होंने कहा- “आजकल कुछ AI अवतार्स और चैटबॉट्स इस दिशा में बढ़ रहे हैं, यह बेहद खतरनाक ट्रेंड है और हमें इससे बचना चाहिए.” उन्होंने Musk की Grok AI और Altman की OpenAI दोनों के उदाहरण देते हुए कहा कि कंपनियों को समझदारी से निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के AI से समाजिक और मानसिक खतरे पैदा हो सकते हैं.

OpenAI से जुड़ी Microsoft की असहमति

यह बयान इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि Microsoft, OpenAI का बड़ा पार्टनर है और उसने उसमें अरबों डॉलर का निवेश किया है. हालांकि, दोनों कंपनियों की सोच अब अलग दिखने लगी है. OpenAI का Google और Apple के साथ जुड़ाव बढ़ने से Microsoft अब अपने AI इकोसिस्टम — खासकर Copilot — पर ज्यादा ध्यान दे रहा है.

Microsoft की ताकत — “वर्कप्लेस AI”

भारत में Microsoft के Country Head Bhaskar Basu ने एक इंटरव्यू में कहा, “Microsoft की सबसे बड़ी ताकत इसका यूज़र बेस है. दुनिया के ज्यादातर ऑफिस पहले से Microsoft टूल्स पर चल रहे हैं.” Outlook, Excel, PowerPoint जैसे टूल्स में AI Copilot जोड़ने से कंपनी को फायदा मिल रहा है. इस वजह से Microsoft को एडल्ट AI की दिशा में जाने की ज़रूरत ही नहीं है.

Copilot और नया “Mico AI” — काम के लिए, मनोरंजन नहीं

AI रेस में बने रहने के लिए Microsoft ने हाल ही में अपने Copilot में नया Mico फीचर जोड़ा है, जो यूज़र्स से कॉल पर बात कर सकता है और इंटरैक्शन के दौरान कलर बदलकर अपनी एक्सप्रेशन दिखाता है. Microsoft का लक्ष्य “मनोरंजन” नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है. Suleyman ने कहा कि कंपनी ऐसा AI बनाना चाहती है जो लोगों के काम में मदद करे, न कि भावनाओं से खेल करे.