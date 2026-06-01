MG Windsor EV vs Maruti e Vitara: किस इलेक्ट्रिक SUV में मिलते हैं ज्यादा फीचर्स और लंबी रेंज? कौन है सेगमेंट का बेस्ट

MG Windsor EV vs Maruti e Vitara: भारत में पिछले कुछ समय से इलेक्ट्रिक कारों का दबदबा और मांग दोनों ही बढ़ी हैं. बढ़ती ईंधन कीमतें, पर्यावरण के प्रति जागरुक होकर लोग अब धड़ल्ले से ईवी कार लेना शुरु कर रहे हैं. केवल यही नहीं बल्कि, इलेक्ट्रिक कारें लेने पर अब सरकार द्वारा भी काफी अच्छी सब्सिडी दी जा रही है. SUV सेगमेंट से लेकर हैचबैक और सेडान कारों तक अब आपको अच्छे विकल्प मिल सकते हैं.

अब ईवी कारों में आपको एक बेहतर क्वालिटी मिल जाने के साथ ही साथ कई दमदार फीचर्स और एक लंबी रेंज भी मिल जाती हैं. इसलिए देखा जाए तो आज के समय में ईवी कार लेना आमतौर पर काफी किफायती और वैल्यू फॉर मनी माना जाता है.

फीचर्स में कौन ज्यादा आगे?

बात की जाए अगर फीचर्स की तो फीचर्स के मामले में दोनों ही कारें आपस में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती हैं. MG Windsor EV में Level-2 ADAS का फीचर मिलने के साथ ही पैनेरॉमिक सनरूफ और 9 स्पीकर इनफिनिटी ऑडियो सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है. इसके साथ ही इस कार में आपको वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है. वहीं, दूसरी तरफ Maruti e Vitara में आपको 10.26 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड ऐप्पल कारप्ले का फीचर मिल जाता है.

परफॉर्मेंस में कौन ज्यादा बेहतर?

परफॉर्मेंस की बात करें अगर तो MG Windsor EV में आपको दो बैटरी ऑप्शन मिल जाते हैं. इसमें आपको 38 kWh के साथ ही साथ 52.9 kWh की बैटरी मिलती है, जो 331 किलोमटीर से लेकर 449 किलोमीटर तक की रेंज निकालकर देती है. इसके अलावा Maruti e Vitara में आपको 440–543 km की रेंज मिल जाती है साथ ही साथ Level 2 ADAS और 5 स्टार BNCAP सेफ्टी रेटिंग भी दी जाती है.