MG Majestor launched: MG Motors द्वारा अपनी नई फ्लैगशिप SUV MG Majestor को भारत में लॉन्च कर दिया है. कार का शौक रखने वाले लोग इस गाड़ी का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. अब कंपनी ने इसे भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में आधिकारिक रूप से लॉन्च करके इसकी कीमत से भी पर्दा उठा दिया है. माना जा रहा है कि यह कार सीधे फॉर्च्यूनर को टक्कर देगी. इसका शानदार लुक और अग्रेसिव डिजाइन ग्राहकों को काफी ज्यादा लुभा रहा है. MG Majestor जोकि, एक फुल-साइज एसयूवी है यह नई एसयूवी लाइनअप में पुरानी ग्लोस्टर की जगह लेगी.

इस दमदार SUV में अच्छी रोड प्रजेंस के साथ ही साथ कई एडवांस फीचर्स और बेहतरीन परफॉर्मेंस दी गई है. अगर आप भी किसी एसयूवी कार को लेने की सोच रहे थे तो इसे ले सकते हैं.

इंजन और पावर के मामले में कैसी रहेगी?

देखा जाए तो MG Majestor के इंजन में कोई बड़ा बदलाव देखने के लिए नहीं मिला है. इस कार में पहले की ही तरह 2.0-लीटर का ट्विन-टर्बो डीजल इंजन दिया गया है. यह इंजन इससे पहले ग्लोस्टर में मिलता था. इसके अलावा कार में आपको 215.5 PS की पावर और 478.5 Nm टॉर्क मिलता है, जोकि इस सेगमेंट के हिसाब से सटीक माना जाता है. वहीं, 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का भी ऑप्शन दिया गया है. माना जा रहा है कि इसका यह दमदार इंजन फॉर्च्यूनर की पावर को भी कड़ी टक्कर दे सकती है. हालांकि, फॉर्च्यूनर का इंजन इससे ज्यादा बड़ा है.

फीचर्स में भी रहेगी जबरदस्त

बात की जाए अगर इस कार के फीचर्स की तो इसमें आपको कई बदले हुए और अपडेटेड फीचर्स मिल सकते हैं. इसमें आपको 12.3-इंच की स्क्रीन के साथ ही साथ लेवल 2 ADAS और 360-डिग्री कैमराका भी ऑप्शन मिल सकता है. इसके अलावा आपको इसमें पैनोरमिक सनरूफ का भी विकल्प मिल जाता है. इसमें आपको 3 लाइन की सिटिंग रो मिल जाती है, जिसके अलावा अच्छा खासा बूट स्पेस भी मिल जाता है. वहीं, इसकी शुरुआती कीमत 40.99 लाख रुपेय रखी गई है, जोकि इसकी लॉन्च कीमत है.