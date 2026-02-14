Home > टेक - ऑटो > MG Majestor Vs Toyota Fortuner: पावर औऱ लग्ज़री में कौन-सी एसयूवी है ज्यादा दमदार, किसपर पैसे खर्च करना होगा सही?

MG Majestor Vs Toyota Fortuner Features: टोयोटा फॉर्च्यूनर में दो पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें 2.7-लीटर पेट्रोल इंजन और 2.8-लीटर डीज़ल इंजन शामिल हैं, जो 2WD और 4WD सिस्टम (ऑप्शन) से जुड़े हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 14, 2026 3:52:07 PM IST

MG Majestor Vs Toyota Fortuner: JSW मोटर इंडिया ने अपनी नई फ्लैगशिप SUV, MG मैजेस्टर को दिखाया है, जो प्रीमियम D+ सेगमेंट में ब्रांड का सबसे बड़ा कदम है. ग्लॉस्टर के सक्सेसर के तौर पर, मैजेस्टर को सबसे पहले ऑटो एक्सपो 2025 में दिखाया गया था, लेकिन यह ऑफिशियल लॉन्च इसके बोल्ड साइज़ और रिफाइंड स्टाइलिंग की पूरी झलक दिखाता है.
 
कीमत की जानकारी अभी नहीं बताई गई है, इसकी घोषणा अप्रैल 2026 में की जाएगी, जबकि कस्टमर डिलीवरी मई 2026 में शुरू होने की उम्मीद है. MG मैजेस्टर भारतीय बाज़ार में पॉपुलर टोयोटा फॉर्च्यूनर से सीधे मुकाबला करने के लिए तैयार है, जिससे प्रीमियम SUV स्पेस में एक नया कंटेंडर आएगा. यहाँ बताया गया है कि इसकी तुलना कैसे की जाती है.

MG मैजेस्टर बनाम टोयोटा फॉर्च्यूनर कंपेरिजन: स्पेक्स

हुड के नीचे, मैजेस्टर 2.0-लीटर ट्विन-टर्बो डीज़ल इंजन पर चलती है जो 216 hp की पावर देता है. यह सेटअप ग्लॉस्टर के पावरट्रेन जैसा ही है जो 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है.
 
इस बीच, टोयोटा फॉर्च्यूनर में दो पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें 2.7-लीटर पेट्रोल इंजन और 2.8-लीटर डीज़ल इंजन शामिल हैं, जो 2WD और 4WD सिस्टम (ऑप्शन) से जुड़े हैं. यह क्रमशः 201 hp और 500 Nm का पीक पावर और टॉर्क आउटपुट देता है. इसमें 2.8-लीटर, 4-सिलेंडर टर्बो-डीज़ल इंजन भी है जो अब 48-वोल्ट सिस्टम के साथ जुड़ा है.

MG मैजेस्टर बनाम टोयोटा फॉर्च्यूनर तुलना: फीचर्स

अंदर कदम रखें और मैजेस्टर का केबिन आराम और टेक्नोलॉजी पर फोकस करता है. इसमें कई मसाज मोड वाली वेंटिलेटेड सीटें, एक JBL 12-स्पीकर ऑडियो सेटअप, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और एक पैनोरमिक सनरूफ मिलता है. ड्राइवर की सीट 12-तरफ़ा एडजस्टेबल है, जबकि Apple CarPlay और Android Auto वाला 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ है. 
 
सेफ्टी के लिए इसमें ADAS लेवल 2, लेन-कीपिंग असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, छह एयरबैग, हिल-डिसेंट कंट्रोल और एक 360-डिग्री HD कैमरा है. ऑफ-रोड कैपेबिलिटी के लिए, SUV में तीन डिफरेंशियल लॉक और सेलेक्टेबल ड्राइव मोड (2H, 4H, 4L) हैं.
 
टोयोटा फॉर्च्यूनर में कई तरह के कंफर्ट, टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स हैं. इसमें क्रूज़ कंट्रोल, टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, डुअल-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और कई ड्राइविंग मोड हैं. पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीट, सेंटर आर्मरेस्ट, रिक्लाइनिंग सेकंड और थर्ड-रो सीट और पावर्ड टेलगेट से कम्फर्ट और भी बढ़ जाता है.

टेक्नोलॉजी

टेक्नोलॉजी हाइलाइट्स में Apple CarPlay, Android Auto के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 11-स्पीकर वाला JBL ऑडियो सेटअप शामिल है. सेफ्टी के लिए इसमें सात एयरबैग, ESC, ट्रैक्शन कंट्रोल, ISOFIX माउंट, हिल असिस्ट, डिफरेंशियल लॉक, डाउनहिल असिस्ट और पार्किंग सेंसर हैं.

