लेना चाहते हैं बड़े साइज की SUV? MG Hector vs Windsor EV में क्या रहेगी बेस्ट? फीचर्स में कौन ज्यादा दमदार

MG Hector vs Windsor EV: आज के समय में भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में न केवल बदलाव बल्कि तेजी भी देखी जा रही है. आजकल एक से बढ़कर एक स्मार्ट फीचर्स वाली कारें लॉन्च हो चुकी हैं, जो टेक्नोलॉजी में भी काफी शानदार मानी जाती हैं. हालांकि, एसयूवी सेगमेंट आज भी काफी दमदारी के साथ भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की शान बना हुआ है. यही कारण है कि बहुत से लोग एसयूवी सेगमेंट की कारों को लेना लोग ज्यादा पसंद करते हैं.

अगर आप किसी बेहतरीन एसयूवी कार को घर लाने की सोच रहे हैं तो ऐसे में MG Hector vs Windsor EV में से किसी एक को ले सकते हैं. दोनों ही कारें अपने सेगमेंट की बेस्ट मानी जाती है. लेकिन, इन्हें लेने के लिए आपको दोनों कारों के बीच के अंतर को जान लेना चाहिए.

फीचर्स की तुलना में कौन आगे?

MG Hector में आपको 14 इंच का टचस्क्रीन देखने के लिए मिलता है. इस कार में आपको Level-2 ADAS के अलावा आपको 6 एयरबैग्स और 360 डिग्री HD कैमरा भी मिलता है. साथ ही साथ MG Hector में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग भी दी जाती है. Windsor EV में आपको 15.6 इंच का डिजिटल टचस्क्रीन देखने के लिए मिल जाता है, जिसके साथ ही एक बड़े साइज की पैनेरॉमिक ग्लास वाली सनरूफ का भी ऑप्शन दिया जाता है. यही नहीं इस कार में आपको L2 autonomous driving (ADAS) के अलावा 135 डिग्री की रिक्लाइनिंग रियर सीट्स देखने के लिए मिल जाती है.

किस कार में मिलेगी अच्छी परफॉर्मेंस?

MG Hector पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ आती है. पेट्रोल में यह कार आपको 13 से 15 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है. यह कार 1.5 लीटर के टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो 143PS की पावर देने के साथ-साथ 250 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. Windsor EV में आपको 52.9 kWh और 38 kWh की बैटरी दी जाती है. इस कार में दो बैटरी ऑप्शन्स देखने के लिए मिल जाते हैं. बात करें अगर 52.9 kWh में आपको 449 km की रेंज मिल जाती है. वहीं, 38 kWh की बैटरी में 332 किलोमीटर तक की रेंज आसानी से निकाली जा सकती है.