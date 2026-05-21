लेना चाहते हैं बड़े साइज की SUV? MG Hector vs Toyota Fortuner में क्या रहेगी बेस्ट? फीचर्स में कौन ज्यादा दमदार

Best SUV Cars in India: ड्राइविंग का शौक रखने वाले अधिकांश लोगों का टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदने सपना रहता है. लेकिन, इस हाई डिमांडिंग SUV कार की कीमत ज्यादा होने के चलते लोग इसे घर नहीं ला पाते हैं. फॉर्च्यूनर शुरू से ही भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक सफल SUV मानी जाती है, जिसे पर्सनल इस्तेमाल से लेकर नेताओं के काफिले तक में इस्तेमाल किया जाता है. इस कार का मुकाबला भारत में जानी-मानी कार MG Hector से किया जाता है. MG Hector भी एक बड़े साइज की एसयूवी कार है, जो अपने सेगमेंट में बेस्ट मानी जाती है. दोनों कारों की कीमत में अंतर है.

अगर आप फॉर्च्यूनर और MG Hector को लेकर कंफ्यूज हैं तो ऐसे में इस लेख को पढ़ें. आज हम आपको दोनों गाड़ियों के अंतर, पावर और कौन सी गाड़ी ज्यादा लग्जरी फील कराती है इस बारे में बताएंगे.

फीचर्स के मामले में कौन है बेस्ट?

MG Hector में आपको 14 इंच का टचस्क्रीन देखने के लिए मिलता है. इस कार में आपको Level-2 ADAS के अलावा आपको 6 एयरबैग्स और 360 डिग्री HD कैमरा भी मिलता है. साथ ही साथ MG Hector में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग भी दी जाती है. वहीं, फॉर्च्यूनर की बात की जाए तो इस कार में आपको ऐसी सीट्स मिलती हैं, जो न केवल आपको आरामदायक फील कराती हैं, बल्कि लॉन्ग ड्राइव में थकान नहीं होने का भी ऐहसास कराती हैं.

परफॉर्मेंस में क्या है अंतर?

MG Hector पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ आती है. पेट्रोल में यह कार आपको 13 से 15 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है. यह कार 1.5 लीटर के टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो 143PS की पावर देने के साथ-साथ 250 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. दूसरी तरफ, Toyota Fortuner में फॉर्च्यूनर में आपको 2.8 लीटर टर्बो डीजल इंजन, जोकि 2755 cc में देखने को मिलता है. यह कार आपको 201.15 bhp की पावर देने के साथ-साथ 500 Nm का टॉर्क जनरेट करती है.