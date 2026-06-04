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MG Hector vs Tata Harrier: सेगमेंट की बेहद दमदार हैं ये SUV कारें, किसमें मिलेंगे बेहतर फीचर्स, क्या रहेगी किफायती

लुक्स से लेकर फीचर्स और परफॉर्मेंस के मामले में भी इन कारों का कोई जवाब नहीं है. दोनों ही कारों में आपको एख बेहतर राइडिंग एक्सपीरिएंस भी मिल जाता है. चलिए जानते हैं दोनों के बीच के अंतर के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: June 4, 2026 5:12:56 PM IST

MG Hector vs Tata Harrier: सेगमेंट की बेहद दमदार हैं ये SUV कारें, किसमें मिलेंगे बेहतर फीचर्स, क्या रहेगी किफायती


MG Hector vs Tata Harrier: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में SUV कारों की मांग शुरु से ही रही है. SUV सेगमेंट के आमतौर पर काफी रफ एंड टफ कार माना जाता है, जिसे आप ऑफरोडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि, SUV में भी कई कारें ऐसी होती हैं, जिसकी बिल्ड क्वाविटी कमजोर होती है. अगर आप कोई ऐसी कार ले रहे हैं, जिसकी बिल्ड क्वालिटी कमजोर है तो ऐसे में MG Hector vs Tata Harrier में से किसी कार को ले सकते हैं. यह दोनों ही कारें एक अच्छी सेफ्टी रेटिंग के साथ आती हैं.

लुक्स से लेकर फीचर्स और परफॉर्मेंस के मामले में भी इन कारों का कोई जवाब नहीं है. दोनों ही कारों में आपको एख बेहतर राइडिंग एक्सपीरिएंस भी मिल जाता है. चलिए जानते हैं दोनों के बीच के अंतर के बारे में. 

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फीचर्स में कौन है ज्यादा किफायती?

MG Hector में आपको 14 इंच का टचस्क्रीन देखने के लिए मिलता है. इस कार में Level-2 ADAS के अलावा आपको 6 एयरबैग्स और 360 डिग्री HD कैमरा भी मिलता है. MG Hector में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग भी दी जाती है. वहीं, दूसरी तरफ Tata Harrier आपको 14.5 इंच के साथ एक एथिएटिक प्रोफाइल के साथ आती है, जिसमें आपको फ्रंट में LED DRLs मिलने के साथ प्रीमियम कैबिन भी मिलता है. वहीं, हैरियर में आपको LED daytime running light (DRL) के साथ 19 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं

परफॉर्मेंस में क्या रहेगी ज्यादा बेहतर?

दोनों ही कारों की परफॉर्मेंस भी आपको काफी बेहतरीन मिल जाती है. MG Hector की बात करें तो यह कारपेट्रोल में आपको 14 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है. यह कार 1.5 लीटर के टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो 143PS की पावर देने के साथ-साथ 250 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. वहीं, दूसरी तरफ Tata Harrier में आपको 2.0 लीटर का डीजल इंजन मिलता है. वहीं, पेट्रोल में आपको 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है. डीजल में यह कार आपको 170 PS की पावर देने के साथ 350 NM का टॉर्क जनरेट करती है.

Tags: MG Hector
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