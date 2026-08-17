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लॉन्च से पहले दिखी MG Hector Tomhawk की झलक, बेहतरीन रोड प्रेजेंस के साथ मिलेंगे कई दमदार फीचर्स, फुल चार्ज में चलेगी इतने किलोमीटर

इस आने वाली एसयूवी को बिना कवर के देखा गया है, जिससे इसके बाहरी हिस्से और डिजाइन के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है. हालांकि, कंपनी द्वारा इसका टीजर पहले ही लॉन्च कर दिया गया है. चलिए जानते हैं इस कार के फीचर्स से लेकर रेंज के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: August 17, 2026 4:14:46 PM IST

लॉन्च से पहले दिखी MG Hector Tomhawk की झलक, बेहतरीन रोड प्रेजेंस के साथ मिलेंगे कई दमदार फीचर्स, फुल चार्ज में चलेगी इतने किलोमीटर


MG Hector Tomhawk: MG Motor अपनी दमदार गाड़ियों के लिए काफी लोकप्रिय है. कंपनी द्वारा अपनी नई SUV Hector Tomahawk को भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार को 26 अगस्त को लॉन्च किया जा सकता है. यह कंपनी की नई MG Adapt आर्किटेक्चर पर बेस्ड पहली कार होगी. MG Hector Tomahawk को शुरुआत में पूरी तरह इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ लॉन्च किया जाएगा.
इस आने वाली एसयूवी को बिना कवर के देखा गया है, जिससे इसके बाहरी हिस्से और डिजाइन के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है. हालांकि, कंपनी द्वारा इसका टीजर पहले ही लॉन्च कर दिया गया है. चलिए जानते हैं इस कार के फीचर्स से लेकर रेंज के बारे में. 

MG Hector Tomhawk के फीचर्स 

MG Hector Tomhawk में आपको एलईडी हेडलाइट, प्रीमियम इंटीरियर, रूफ रेल, पैनोरमिक सनरूफ और एलईडी टेल लाइट्स आदि जैसे कई फीचर्स मिल जाते हैं. इसमें आपको 12.8 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम के साथ ही साथ वायरलेस चार्जर और Level-2 ADAS जैसे अन्य भी कई जबरदस्त फीचर्स मिल सकते हैं. माना जा रहा है कि डिलीवरी के तुरंत बाद इस गाड़ी की डिलीवरी भी शुरु कर दी जाएगी. नई Hector Tomahawk का डिजाइन और रोड प्रेजेंस भी काफी दमदार है, जिसमें आपको ऊंचा स्टांस देखने के लिए मिल जाएगा. 

MG Hector Tomhawk की रेंज और परफॉर्मेंस 

MG Hector Tomahawk EV में 69.2kWh का LFP बैटरी पैक दिया जा सकता है. इस कार में आपको 530 किलोमीटर तक की रेंज मिलने के साथ ही 201bhp की कैपेसिटी वाली सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर मिल सकती है. हालांकि, यह बिलकुल पुख्ता जानकारी नहीं हो सकती है. माना जा रहा है कि इस नई एसयूवी में 200 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिल सकता है.

Tags: MG Hector Tomhawk
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