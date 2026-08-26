MG Hector Tomahawk Launch: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक नई कार जुड़ गई है. MG Hector Tomahawk को आधिकारिक रूप से भारत में लॉन्च किया गया है. इस कार को लेकर लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. MG Hector Tomahawk एक इलेक्ट्रिक एसयूवी कार है, जो मार्केट में कई जरबरदस्त फीचर्स और एक बेहतरीन रेंज के साथ लॉन्च की गई है. इसे 5 और 7 सीटर दोनों ही ऑप्शन्स के साथ भारत में लॉन्च किया गया है. माना जा रहा है कि लॉन्चिंग के बाद से ही इसकी सेल भी शुरु हो चुकी है.

इसकी डिलीवरी अगले महीने यानि सितंबर से शुरु हो जाएगी. इस कार में एक शानदार डिजाइन और साइज के साथ-साथ कई बेहतरीन फीचर्स भी ऑफर किए गए हैं. चलिए जानते हैं इसके फीचर्स, रेंज और कीमत के बारे में.

MG Hector Tomahawk की खासियत और फीचर्स

MG Hector Tomahawk के लॉन्च होने के बाद ऑटोमोबाइल बाजार में इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसमें कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं, जो इस इलेक्ट्रिक कार को और ज्यादा खास बनाते हैं. इसमें आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स, एलईडी हेडलाइट, एलईडी डीआरएल, एलईडी टेल लाइट, ADAS, पैनोरमिक सनरूफ, रूफ रेलके साथ ही साथ डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, 15. इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, फ्रंट वेंटिलेटिड सीट एपल कार प्‍ले और वेंटिलेटिड सीट दी गई हैं. इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में आपको एंबिएंट लाइट्स भी मिल जाएंगी, जोकि कार को बाहर से भी एक जबरदस्त लुक्स देंगी.

500 से ज्यादा की मिलेगी रेंज

MG Hector Tomahawk रेंज के मामले में काफी दमदार गाड़ी साबित हो रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कार 69.2 kWh की क्षमता की बैटरी के साथ लॉन्‍च हुई है, जोकि आपको 517 किलोमीटर तक की रेंज देगी. इसको 90 किलोवाट की डीसी फास्‍ट चार्जिंग के साथ ऑफर किया गया है. इसे 8.2 सेकेंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्‍पीड से चलाया जा सकता है. इसके PHEV वर्जन में 20.5 kWh की बैटरी दी गई है जो 115 किलोमीटर की प्‍योर ईवी रेंज देगी.

किस कीमत पर हुई लॉन्च?