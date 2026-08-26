Home > टेक - ऑटो > MG Hector Tomahawk इलेक्‍ट्रिक एसयूवी भारत में हुई लॉन्‍च, 500 से ज्यादा की रेंज के साथ मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स, जानें कीमत

MG Hector Tomahawk इलेक्‍ट्रिक एसयूवी भारत में हुई लॉन्‍च, 500 से ज्यादा की रेंज के साथ मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स, जानें कीमत

इसकी डिलीवरी अगले महीने यानि सितंबर से शुरु हो जाएगी. इस कार में एक शानदार डिजाइन और साइज के साथ-साथ कई बेहतरीन फीचर्स भी ऑफर किए गए हैं. चलिए जानते हैं इसके फीचर्स, रेंज और कीमत के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: August 26, 2026 3:11:00 PM IST

MG Hector Tomahawk इलेक्‍ट्रिक एसयूवी भारत में हुई लॉन्‍च, 500 से ज्यादा की रेंज के साथ मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स, जानें कीमत


MG Hector Tomahawk Launch: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक नई कार जुड़ गई है. MG Hector Tomahawk को आधिकारिक रूप से भारत में लॉन्च किया गया है. इस कार को लेकर लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. MG Hector Tomahawk एक इलेक्ट्रिक एसयूवी कार है, जो मार्केट में कई जरबरदस्त फीचर्स और एक बेहतरीन रेंज के साथ लॉन्च की गई है. इसे 5 और 7 सीटर दोनों ही ऑप्शन्स के साथ भारत में लॉन्च किया गया है. माना जा रहा है कि लॉन्चिंग के बाद से ही इसकी सेल भी शुरु हो चुकी है.
इसकी डिलीवरी अगले महीने यानि सितंबर से शुरु हो जाएगी. इस कार में एक शानदार डिजाइन और साइज के साथ-साथ कई बेहतरीन फीचर्स भी ऑफर किए गए हैं. चलिए जानते हैं इसके फीचर्स, रेंज और कीमत के बारे में. 

MG Hector Tomahawk की खासियत और फीचर्स 

MG Hector Tomahawk के लॉन्च होने के बाद ऑटोमोबाइल बाजार में इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसमें कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं, जो इस इलेक्ट्रिक कार को और ज्यादा खास बनाते हैं. इसमें आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स, एलईडी हेडलाइट, एलईडी डीआरएल, एलईडी टेल लाइट, ADAS, पैनोरमिक सनरूफ, रूफ रेलके साथ ही साथ डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, 15. इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, फ्रंट वेंटिलेटिड सीट एपल कार प्‍ले और वेंटिलेटिड सीट दी गई हैं. इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में आपको एंबिएंट लाइट्स भी मिल जाएंगी, जोकि कार को बाहर से भी एक जबरदस्त लुक्स देंगी. 

500 से ज्यादा की मिलेगी रेंज 

MG Hector Tomahawk रेंज के मामले में काफी दमदार गाड़ी साबित हो रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कार 69.2 kWh की क्षमता की बैटरी के साथ लॉन्‍च हुई है, जोकि आपको 517 किलोमीटर तक की रेंज देगी. इसको 90 किलोवाट की डीसी फास्‍ट चार्जिंग के साथ ऑफर किया गया है. इसे 8.2 सेकेंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्‍पीड से चलाया जा सकता है. इसके PHEV वर्जन में 20.5 kWh की बैटरी दी गई है जो 115 किलोमीटर की प्‍योर ईवी रेंज देगी. 

किस कीमत पर हुई लॉन्च? 

इस कार को भारत में 19.49 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर लॉन्‍च किया गया है. इस एसयूवी के टॉप वेरिएंट की एक्‍स शाेरूम कीमत 23 लाख रुपये रखी गई है. BaaS के साथ इसे 13.99 लाख रुपये की कीमत पर लॉन्‍च किया गया है. इसके PHEV वर्जन की एक्‍स शोरूम कीमत 25.69 लाख रुपये है. इस कार का मुकाबला भारत में Mahindra XEV 9s और Kia Carens Clavis EV आदि के साथ होगा.

Tags: MG Hector Tomahawk
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शादी के बाद ऑनस्क्रीन को-स्टार के साथ रोमांटिक सीन करने...

August 25, 2026

मां के नक्शेकदम पर चलीं ये 10 बॉलीवुड एक्ट्रेस!

August 24, 2026

7 चमत्कारी हनुमान मंदिर: जहां पूरी होती है हर मनोकामना!

August 24, 2026

कौन हैं केजिया लिज मेजो?

August 24, 2026

इन स्मार्टफोन्स में मिलते हैं अच्छे सॉफ्टवेयर

August 23, 2026

दीपशिखा ने बताया कैसे कोयला में शूट हुआ बिना कपड़ों...

August 23, 2026
MG Hector Tomahawk इलेक्‍ट्रिक एसयूवी भारत में हुई लॉन्‍च, 500 से ज्यादा की रेंज के साथ मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स, जानें कीमत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

MG Hector Tomahawk इलेक्‍ट्रिक एसयूवी भारत में हुई लॉन्‍च, 500 से ज्यादा की रेंज के साथ मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स, जानें कीमत
MG Hector Tomahawk इलेक्‍ट्रिक एसयूवी भारत में हुई लॉन्‍च, 500 से ज्यादा की रेंज के साथ मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स, जानें कीमत
MG Hector Tomahawk इलेक्‍ट्रिक एसयूवी भारत में हुई लॉन्‍च, 500 से ज्यादा की रेंज के साथ मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स, जानें कीमत
MG Hector Tomahawk इलेक्‍ट्रिक एसयूवी भारत में हुई लॉन्‍च, 500 से ज्यादा की रेंज के साथ मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स, जानें कीमत