Instagram Instants: Meta ने लॉन्च किया नया फीचर; फोटो देखते ही होगी गायब, फोटो शेयर करना अब होगा और आसान!

Meta Instagram Feature: मेटा (Meta) ने Instagram यूजर्स के लिए ‘इंस्टैंट्स’ नाम का नया फीचर लॉन्च किया है. यह फीचर दोस्तों के साथ तेजी से और बिना ज्यादा एडिटिंग के फोटो शेयर करने का नया तरीका देगा. इसकी सबसे खास बात यह है कि भेजी गई फोटो देखने के बाद अपने आप गायब हो जाएगी, ठीक Snapchat की तरह. कंपनी का मकसद इंस्टाग्राम पर ज्यादा फास्ट और कैजुअल बातचीत का अनुभव देना है.

कैसे काम करेगा इंस्टैंट्स फीचर?

मेटा के अनुसार इंस्टैंट्स एक लाइटवेट शेयरिंग फीचर है, जिसे खासतौर पर इंस्टेंट फोटो शेयरिंग के लिए डिजाइन किया गया है. यह फीचर इंस्टाग्राम इनबॉक्स के नीचे दाईं तरफ दिखाई देगा. यहां से यूजर्स तुरंत फोटो क्लिक करके अपने क्लोज फ्रेंड्स या म्यूचुअल फॉलोअर्स को भेज सकेंगे.

इस फीचर में एडिटिंग ऑप्शन बेहद सीमित रखे गए हैं ताकि फोटो ज्यादा नैचुरल और रियल लगे. यूजर्स केवल फोटो के साथ कैप्शन जोड़ पाएंगे, लेकिन बाद में उसे एडिट नहीं कर सकेंगे. फोटो देखने के बाद अपने आप गायब हो जाएगी और रिसीवर सीधे डीएम में रिएक्शन या रिप्लाई दे सकेगा.

इंस्टैंट्स का अलग ऐप भी लॉन्च

मेटा ने इंस्टैंट्स का एक स्टैंडअलोन ऐप भी लॉन्च किया है. फिलहाल इसे कुछ चुनिंदा देशों में एंड्रॉयड और iOS यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है. कंपनी का कहना है कि इस ऐप का मुख्य उद्देश्य कैमरा तक ज्यादा तेज एक्सेस देना है ताकि यूजर्स तुरंत फोटो क्लिक करके शेयर कर सकें.

इस ऐप में लॉगिन के लिए मौजूदा इंस्टाग्राम अकाउंट का इस्तेमाल किया जाएगा. ऐप से भेजे गए इंस्टैंट्स इंस्टाग्राम के साथ सिंक होते रहेंगे और दोनों प्लेटफॉर्म पर दिखाई देंगे. मेटा ने यह भी साफ किया है कि फिलहाल यह ऐप एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है और यूजर्स के फीडबैक के आधार पर इसमें बदलाव किए जा सकते हैं.

प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर खास फोकस

मेटा का दावा है कि इंस्टैंट्स में इंस्टाग्राम के मौजूदा प्राइवेसी और मॉडरेशन फीचर भी शामिल किए गए हैं. यूजर्स किसी को ब्लॉक, म्यूट या रिस्ट्रिक्ट कर सकेंगे और फोटो केवल चुने गए लोगों को ही दिखाई देगी.

कंपनी ने स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर को भी डिसेबल कर दिया है ताकि यूजर्स की प्राइवेसी सुरक्षित रहे. इससे फोटो का गलत इस्तेमाल रोकने में मदद मिलेगी.

टीन यूजर्स के लिए मिलेंगे खास फीचर

मेटा ने टीन यूजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इंस्टैंट्स को इंस्टाग्राम टीन अकाउंट और फैमिली सेंटर टूल्स से जोड़ा है. इसमें स्क्रीन टाइम लिमिट, रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक ऑटोमैटिक स्लीप मोड और पैरेंट नोटिफिकेशन जैसे फीचर शामिल हैं. कंपनी का कहना है कि वह युवाओं के लिए ज्यादा सुरक्षित सोशल मीडिया अनुभव तैयार करने पर लगातार काम कर रही है.

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