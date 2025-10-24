Home > टेक - ऑटो > Mata ने 600 AI कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता, कहा – ढूंढ लो अपने लिए नया काम

Meta fires 600 AI employees: छटनी का असर मेटा की AI इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट्स और अन्य उत्पाद-संबंधित विभागों पर पडे़गा.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 24, 2025 11:28:28 PM IST

Meta AI layoffs 2025: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मूल कंपनी मेटा ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) यूनिट से 600 कर्मचारियों की छंटनी करने का फैसला किया है. कंपनी के प्रवक्ता के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य संगठनात्मक ढांचे को सरल बनाना और काम की गति बढ़ाना है.

छंटनी की घोषणा कंपनी के मुख्य एआई अधिकारी अलेक्जेंडर वांग के एक आंतरिक ज्ञापन के माध्यम से की गई. वांग को मेटा ने जुलाई 2025 में नियुक्त किया था, जब कंपनी ने स्केल एआई में 14.3 बिलियन डॉलर का निवेश किया था. इस कदम का उद्देश्य मेटा की एआई रणनीति को मजबूत करना था, लेकिन तेजी से बढ़ती टीम और दोहराव वाली भूमिकाओं के कारण, कंपनी ने अब पुनर्गठन का फैसला किया है.

क्या छटनी का मेटा पर पड़ेगा कोई असर?

मुख्य रूप से मेटा की AI इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट्स, फंडामेंटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च यूनिट और अन्य उत्पाद-संबंधित विभागों को प्रभावित करेगी. हालांकि, टीबीडी लैब्स—वह टीम जहां कंपनी के कई शीर्ष एआई विशेषज्ञ काम करते हैं और जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है—इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

क्यों लिया गया ये फैसला?

रिपोर्टों के अनुसार, मेटा की एआई इकाई में अत्यधिक नियुक्तियों के कारण, विशेष रूप से कंपनी द्वारा अपनी सुपरइंटेलिजेंस लैब के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती के बाद, कर्मचारियों का महत्वपूर्ण बदलाव हुआ था. फिलहाल, छंटनी के बाद इस लैब में कर्मचारियों की संख्या 3,000 से भी कम रह जाएगी.

ढूंढ लें अपने लिए नया काम – मेटा

इस मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि प्रभावित कर्मचारियों को इस हफ़्ते सूचित कर दिया गया है कि 21 नवंबर उनका आखिरी कार्यदिवस होगा. तब तक उन्हें काम न करने की सूचना दी गई है. इस दौरान उनकी आंतरिक पहुंच बंद कर दी गई है और उन्हें मेटा के अन्य विभागों में अवसर तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया गया है.

मेटा हाल के महीनों में अपनी एआई रणनीति में तेज़ी से बदलाव कर रहा है. कंपनी का लक्ष्य ओपनएआई और गूगल जैसे प्रतिस्पर्धियों को चुनौती देना है, जिसके लिए वह बुनियादी ढांचे, कंप्यूटिंग और नियुक्तियों पर अरबों डॉलर खर्च कर रही है. यह छंटनी कंपनी को एआई विकास में अधिक केंद्रित और प्रभावी बनाने के लिए इस पुनर्गठन प्रक्रिया का हिस्सा है.

