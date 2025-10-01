सिर्फ 2 लाख देकर घर लाएं Maruti Victoris CNG, जानें हर वेरिएंट की EMI डिटेल
सिर्फ 2 लाख देकर घर लाएं Maruti Victoris CNG, जानें हर वेरिएंट की EMI डिटेल

कंपनी इसे एरिना डीलरशिप्स के जरिए बेच रही है और यह कार CNG के साथ हाइब्रिड विकल्प में भी उपलब्ध है. स्टाइलिश लुक, मॉडर्न फीचर्स और शानदार माइलेज की वजह से Victoris आज चर्चा का बड़ा कारण है.

By: Renu chouhan | Published: October 1, 2025 7:13:24 AM IST

सिर्फ 2 लाख देकर घर लाएं Maruti Victoris CNG, जानें हर वेरिएंट की EMI डिटेल

मारुति सुजुकी ने हाल ही में भारतीय बाजार में अपनी नई मिडसाइज SUV Maruti Victoris CNG लॉन्च की है. यह गाड़ी लॉन्च होते ही SUV लवर्स के बीच सेंसेशन बन चुकी है. इसकी सबसे खास बात यह है कि आप इसे सिर्फ 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट पर घर ला सकते हैं. कंपनी इसे एरिना डीलरशिप्स के जरिए बेच रही है और यह कार CNG के साथ हाइब्रिड विकल्प में भी उपलब्ध है. स्टाइलिश लुक, मॉडर्न फीचर्स और शानदार माइलेज की वजह से Victoris आज चर्चा का बड़ा कारण है.

कीमत और वेरिएंट्स
मारुति विक्टोरिस CNG तीन वेरिएंट्स में आती है – LXI, VXI और ZXI. इनकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.50 लाख रुपये से शुरू होकर 14.57 लाख रुपये तक जाती है. यह SUV सिर्फ किफायती ही नहीं बल्कि पावरफुल भी है. इसमें 1462cc का इंजन दिया गया है, जो 86.63 BHP पावर और 121.5 Nm टॉर्क जेनरेट करता है. माइलेज की बात करें तो यह SUV 27.02 km/kg का शानदार माइलेज देती है. यही वजह है कि यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो रोजाना लंबा सफर करते हैं.

फाइनेंस और EMI डिटेल्स
अगर आपके पास पूरी रकम नहीं है, तो चिंता की कोई बात नहीं. मारुति सुजुकी ने Victoris को इतना आसान फाइनेंस प्लान में पेश किया है कि कोई भी इसे आराम से खरीद सकता है.

LXI CNG वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत लगभग 13.31 लाख रुपये है. इसमें 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट देने पर करीब 11.31 लाख रुपये का लोन बनता है. 5 साल की अवधि और 10% ब्याज दर पर इस वेरिएंट की EMI लगभग 24,000 रुपये होगी.

VXI CNG वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत 14.80 लाख रुपये है. इसमें भी 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट देने पर करीब 12.80 लाख रुपये का लोन बनता है. इस पर 5 साल के लिए 27,200 रुपये की मासिक EMI चुकानी होगी.

ZXI CNG वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत करीब 16.83 लाख रुपये है. इस वेरिएंट पर 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट के बाद 14.83 लाख रुपये का लोन लेना होगा. 5 साल के लोन और 10% ब्याज पर इस वेरिएंट की मासिक EMI लगभग 31,500 रुपये पड़ेगी.

सेफ्टी और फीचर्स
मारुति विक्टोरिस सिर्फ माइलेज और कीमत में ही नहीं, बल्कि सेफ्टी के मामले में भी शानदार है. इस SUV को ग्लोबल NCAP और भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. इसका मतलब है कि यह कार मजबूती और सुरक्षा दोनों में भरोसेमंद है. इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी और मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे अपने सेगमेंट की बाकी कारों से अलग बनाते हैं.

क्यों खरीदें Maruti Victoris CNG?
अगर आप एक ऐसी SUV ढूंढ रहे हैं जो किफायती हो, कम EMI में मिल जाए, माइलेज जबरदस्त हो और सेफ्टी में भी टॉप हो, तो Victoris आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. सिर्फ 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट में SUV घर लाने का मौका वाकई लुभाने वाला है.

सिर्फ 2 लाख देकर घर लाएं Maruti Victoris CNG, जानें हर वेरिएंट की EMI डिटेल

सिर्फ 2 लाख देकर घर लाएं Maruti Victoris CNG, जानें हर वेरिएंट की EMI डिटेल
सिर्फ 2 लाख देकर घर लाएं Maruti Victoris CNG, जानें हर वेरिएंट की EMI डिटेल
सिर्फ 2 लाख देकर घर लाएं Maruti Victoris CNG, जानें हर वेरिएंट की EMI डिटेल
सिर्फ 2 लाख देकर घर लाएं Maruti Victoris CNG, जानें हर वेरिएंट की EMI डिटेल