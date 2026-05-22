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Maruti Swift vs Tata Punch: मिडिल क्लास फैमिली के लिए कौन सी कार रहेगी बजट फ्रेंडली? किसमें मिलेगी अच्छी बिल्ड क्वालिटी

Maruti Swift vs Tata Punch: परफॉर्मेंस, फीचर्स, बजट में फिट बैठने के साथ ही यह दोनों कारें लुक्स में भी काफी शानदार दिखाई देती हैं. चलिए जानते हैं इन दोनों कारों के बीच क्या अंतर देखने के लिए मिलते हैं.

By: Kunal Mishra | Last Updated: May 22, 2026 5:03:23 PM IST

Maruti Swift vs Tata Punch: मिडिल क्लास फैमिली के लिए कौन सी कार रहेगी बजट फ्रेंडली? किसमें मिलेगी अच्छी बिल्ड क्वालिटी


Maruti Swift vs Tata Punch: आज के समय में भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कॉम्पैक्ट SUV या मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की मांग तेजी से बढ़ रही है. शहरों की भीड़भाड़ वाली सड़कों से लेकर ग्रामीण इलाकों के उबड़-खाबड़ रास्तों तक में कॉम्पैक्ट एसयूवी आसानी से निकल जाती है. एसयूवी कार थोड़ी ज्यादा महंगी होती है, जिसके चलते कुछ लोग कॉम्पैक्ट एसयूवी वाले सेगमेंट में जाना पसंद करते हैं. अगर आप एक किफायती और बजट फ्रेंडली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार लेना चाहते हैं तो ऐसे में Maruti Swift vs Tata Punch आपके लिए परफेक्ट रहने वाली है.

परफॉर्मेंस, फीचर्स, बजट में फिट बैठने के साथ ही यह दोनों कारें लुक्स में भी काफी शानदार दिखाई देती हैं. चलिए जानते हैं इन दोनों कारों के बीच क्या अंतर देखने के लिए मिलते हैं. 

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Maruti Swift vs Tata Punch: कैसे हैं दोनों गाड़ियों के फीचर्स? 

Tata Punch में आपको LED हेडलैंप्स के साथ ही साथ कनेक्टेड टेल लैंप्स, डुअल-टोन अलॉय व्हील्स, 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा के साथ ही साथ ADAS का भी फीचर भी देखने के लिए मिलता है. यही नहीं इसमें आपको फॉग लैंप्स, डुअल-टोन अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं. वहीं, दूसरी तरफ देखा जाए तो Maruti Swift में आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), ड्राइवर और पैसेंजर एयरबैग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ-साथ 37 लीटर का फ्यूल टैंक भी मिलता है. इंटीरियर के मामले में भी यह कार काफी अच्छी है. Punch 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग (4 Star Safety Ratings) के साथ आने वाली एक मजबूत और टिकाऊ कार है.

दोनों गाड़ियों की परफॉर्मेंस में अंतर?

Tata Punch में आपको 1.2-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 87 bhp की पावर देने के साथ ही साथ 115 Nm का टॉर्क जनरेट करती है. इस कार में आपको सीएनजी का भी ऑप्शन मिलता है. कार में आपको 5 स्पीड AMT (ऑटोमैटिक) गियरबॉक्स भी देखने के लिए मिलता है. वहीं, दूसरी तरफ देखा जाए तो Maruti Swift में आपको 1.2 लीटर का इंजन मिलता है यह कार पेट्रोल में 80bhp की पावर देने के साथ-साथ 111.7Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. स्विफ्ट में भी आपको 5 गियर के साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स देखने को मिलता है.

ये भी पढ़ें: लेना चाहते हैं बड़े साइज की SUV? MG Hector vs Toyota Fortuner में क्या रहेगी बेस्ट? फीचर्स में कौन ज्यादा दमदार

Tags: home-hero-pos-4Maruti Swift
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