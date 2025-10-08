दीवाली से पहले बड़ी खुशखबरी! Maruti Suzuki WagonR हुई ₹80,000 तक सस्ती – जानिए नए दाम और ऑफर्स

भारत में त्यौहारी सीजन की शुरुआत होते ही Maruti Suzuki ने ग्राहकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी की पॉपुलर कार WagonR अब और ज्यादा सस्ती हो गई है। पेट्रोल और CNG वेरिएंट्स पर कंपनी ने ₹80,000 तक की कीमत घटा दी है। यह बदलाव GST 2.0 टैक्स कटौती के तहत किया गया है, जिससे WagonR की कीमत में भारी कमी आई है।
WagonR क्यों है खास?
Maruti Suzuki WagonR भारत की सबसे पसंदीदा हैचबैक कारों में से एक है। दिसंबर 1999 में लॉन्च हुई यह “टॉल बॉय” डिज़ाइन वाली कार आज भी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है – चाहे परिवार के लिए हो या टैक्सी उपयोग के लिए।
SUV और MPV जैसी बड़ी कारों के ट्रेंड के बावजूद, WagonR अपनी कम कीमत, ज्यादा स्पेस और बेहतरीन माइलेज के कारण बाजार में मजबूत पकड़ बनाए हुए है।
WagonR के नए दाम (GST कट के बाद)
वेरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत घटौती
LXi ₹5.79 लाख ₹4.99 लाख ₹80,000
VXi ₹6.24 लाख ₹5.52 लाख ₹72,000
LXi CNG ₹6.69 लाख ₹5.89 लाख ₹80,000
ZXi ₹6.52 लाख ₹5.96 लाख ₹56,000
VXi AMT ₹6.74 लाख ₹5.97 लाख ₹77,000
ZXi Plus ₹7.00 लाख ₹6.39 लाख ₹61,000
ZXi AMT ₹7.02 लाख ₹6.41 लाख ₹61,000
VXi CNG ₹7.13 लाख ₹6.42 लाख ₹71,000
ZXi Plus AMT ₹7.50 लाख ₹6.84 लाख ₹66,000
सबसे ज्यादा कीमत में कटौती LXi और LXi CNG वेरिएंट में की गई है — पूरे ₹80,000 तक! वहीं, AMT वेरिएंट्स में भी ₹77,000 तक की राहत मिली है।
क्यों घटाई गई कीमतें?
सरकार के GST 2.0 रिफॉर्म के तहत छोटी कारों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। साथ ही, 1% से 3% तक का कम्पनसेशन सेस (Compensation Cess) भी हटा दिया गया है। इससे WagonR जैसी किफायती कारों की कुल टैक्स दर कम हुई है, जिसका फायदा सीधे ग्राहकों को मिला है।
फेस्टिव सीजन ऑफर्स भी जारी!
कीमत घटाने के साथ ही Maruti Suzuki ने त्योहारी ऑफर्स भी लॉन्च किए हैं-
0% प्रोसेसिंग फीस पर कार लोन
लचीले EMI स्कीम्स
डीलरशिप-आधारित एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स
इन ऑफर्स के कारण WagonR की बिक्री में और तेजी आने की उम्मीद है।
अगर आप इस दीवाली एक भरोसेमंद और बजट-फ्रेंडली कार खरीदने का सोच रहे हैं, तो Maruti Suzuki WagonR आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। कीमतों में भारी कटौती और नए ऑफर्स के साथ यह कार फिर से बाजार में धमाल मचाने को तैयार है।