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माइलेज से लेकर टेक्नोलॉजी तक, Victoris और Hyryder में से क्या रहेगी आपके लिए बेस्ट? किसमें मिलेंगे ज्यादा दमदार फीचर्स

दोनों ही कारें काफी बेहतरीन फीचर्स और रोड प्रेजेंस के साथ आती है. अगर आप इनमें से कोई कार लेना चाहते हैं तो इसके लिए इस लेख को पढ़ सकते हैं. चलिए जानते हैं दोनों के बीच कुछ बड़े अंतर के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: June 18, 2026 5:40:46 PM IST

माइलेज से लेकर टेक्नोलॉजी तक, Victoris और Hyryder में से क्या रहेगी आपके लिए बेस्ट? किसमें मिलेंगे ज्यादा दमदार फीचर्स


Maruti Suzuki Victoris vs Toyota Hyryder: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट लगातार लोकप्रिय होता जा रहा है. बेहतर रोड प्रेजेंस, शानदार फीचर्स, ऊंची ड्राइविंग पोजिशन को देखते हुए अब सेडान कारों से शिफ्ट होकर एसयूवी या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी कारों को लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं. आज के समय में अगर आप एक अच्छी माइलेज देने वाली कार नहीं लेते हैं तो यह आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है. ऐसे में Maruti Suzuki Victoris vs Toyota Hyryder में से किसी भी एक को ले सकते हैं.

दोनों ही कारें काफी बेहतरीन फीचर्स और रोड प्रेजेंस के साथ आती है. अगर आप इनमें से कोई कार लेना चाहते हैं तो इसके लिए इस लेख को पढ़ सकते हैं. चलिए जानते हैं दोनों के बीच कुछ बड़े अंतर के बारे में. 

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फीचर्स में कौन ज्यादा आगे?

बात की जाए अगर फीचर्स की तो वैसे तो दोनों ही कारें फीचर्स के मामले में काफी दमदार मानी जाती हैं. maruti victoris में आपको Electronic Stability Program (ESP) के साथ-साथ हिल होल्ड असिस्ट और Level-2 ADAS के अलावा ADAS का भी फीचर मिलता है. वहीं, दूसरी ओर देखा जाए तो Toyota Hyryder में आपको कई बेहतरीन फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं. इस कार में आपको वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, पैनेरॉमिक सनरूफ देखने के लिए मिल जाती है. इसके अलावा कार में 6 एयरबैग्स और 9 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी मिल जाती है. 

परफॉर्मेंस के मामले में कौन ज्यादा आगे?

Maruti Suzuki Victoris में आपको 1.5 लीटर का माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो 103 PS की पावर देने के साथ ही साथ 139 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. इस कार से आप पेट्रोल में 21 तक की माइलेज निकाल सकते हैं. वहीं, दूसरी तरफ Toyota Hyryder में आपको 92 hp इंजन + 80 hp motor मिलती है. वहीं, इस कार 20 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देखने के लिए मिल जाता है.

Tags: Toyota Hyryder
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