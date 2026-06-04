देश की पहली Flex Fuel कार लॉन्च, 85% इथेनॉल वाले पेट्रोल से चलेगी मारुति की ये कार, क्या है खासियत

Maruti Suzuki Flex Fuel Car: भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगातर बदलाव हो रहा है. आज यानि 4 जून 2026 को देश की पहली फ्लेक्स-फ्यूल (Flex-Fuel) कार लॉन्च होने जा रही है. लॉन्चिंग के मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे. यह कार अन्य कारों से इसलिए खास है क्योंकि, यह पेट्रोल के खर्च को कम करके पर्यावरण को भी प्रदूषण से बचाने का काम करेगी.

इस कार को WagonR मॉडल में लॉन्च किया गया है. हालांकि, पहले कंपनी द्वारा पहले इस मॉडल का खुलासा नहीं किया गया था, लेकिन अब इस बात का खुलासा हो चुका है कि यह WagonR मॉडल में लॉन्‍च हो रही है.

पेट्रोल पर निर्भरता होगी कम

माना जा रहा है कि यह WagonR मॉडल में लॉन्च होने जा रही ये कार मेहंगे पेट्रोल पर निर्भरता को कम करेगी. इतना ही नहीं बल्कि, प्रदूषण घटाने की दिशा में भी यह कार या यह मॉडल अहम भूमिका निभाएगी. दरअसल, यह मॉडल फ्लेक्स-फ्यूल वाहन पेट्रोल और इथेनॉल के किसी भी मिश्रण पर चल सकते हैं. आप इसे E20 से E85/E100 के बीच किसी भी मॉडल पर चला सकते हैं. माना जा रहा है कि कंपनी आगे चलकर फ्रॉन्स कार में भी यह टेक्नोलॉजी लेकर आ सकती है. इस कार में आपको साइड में फ्लेक्स-फ्यूल बैजिंग भी देखने के लिए मिल जाती है.

कार में क्या है खासियत?

इस नए मॉडल वाली कार की खासियत की बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह पेट्रोल और इथेनॉल में से किसी में भी चल सकती है. इस कार में आपको बेहतर और इंटीरियर स्पेशियस मिलने के साथ ही साथ डुअल-टोन बैज और डार्क ग्रे इंटीरियरभी मिल जाता है. टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने के साथ-साथ इसमें एक बेहतरीन परफॉर्मेंस भी देखने के लिए मिलती है.