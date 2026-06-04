Home > टेक - ऑटो > देश की पहली Flex Fuel कार लॉन्च, 85% इथेनॉल वाले पेट्रोल से चलेगी मारुति की ये कार, क्या है खासियत

देश की पहली Flex Fuel कार लॉन्च, 85% इथेनॉल वाले पेट्रोल से चलेगी मारुति की ये कार, क्या है खासियत

इस कार को WagonR मॉडल में लॉन्च किया गया है. हालांकि, पहले कंपनी द्वारा पहले इस मॉडल का खुलासा नहीं किया गया था, लेकिन अब इस बात का खुलासा हो चुका है कि यह WagonR मॉडल में लॉन्‍च हो रही है.

By: Kunal Mishra | Published: June 4, 2026 2:41:25 PM IST

देश की पहली Flex Fuel कार लॉन्च, 85% इथेनॉल वाले पेट्रोल से चलेगी मारुति की ये कार, क्या है खासियत


Maruti Suzuki Flex Fuel Car: भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगातर बदलाव हो रहा है. आज यानि 4 जून 2026 को देश की पहली फ्लेक्स-फ्यूल (Flex-Fuel) कार लॉन्च होने जा रही है. लॉन्चिंग के मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे. यह कार अन्य कारों से इसलिए खास है क्योंकि, यह पेट्रोल के खर्च को कम करके पर्यावरण को भी प्रदूषण से बचाने का काम करेगी.

इस कार को WagonR मॉडल में लॉन्च किया गया है. हालांकि, पहले कंपनी द्वारा पहले इस मॉडल का खुलासा नहीं किया गया था, लेकिन अब इस बात का खुलासा हो चुका है कि यह WagonR मॉडल में लॉन्‍च हो रही है. 

You Might Be Interested In

पेट्रोल पर निर्भरता होगी कम 

माना जा रहा है कि यह WagonR मॉडल में लॉन्च होने जा रही ये कार मेहंगे पेट्रोल पर निर्भरता को कम करेगी. इतना ही नहीं बल्कि, प्रदूषण घटाने की दिशा में भी यह कार या यह मॉडल अहम भूमिका निभाएगी. दरअसल, यह मॉडल फ्लेक्स-फ्यूल वाहन पेट्रोल और इथेनॉल के किसी भी मिश्रण पर चल सकते हैं. आप इसे E20 से E85/E100 के बीच किसी भी मॉडल पर चला सकते हैं. माना जा रहा है कि कंपनी आगे चलकर फ्रॉन्स कार में भी यह टेक्नोलॉजी लेकर आ सकती है. इस कार में आपको साइड में फ्लेक्स-फ्यूल बैजिंग भी देखने के लिए मिल जाती है. 

कार में क्या है खासियत? 

इस नए मॉडल वाली कार की खासियत की बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह पेट्रोल और इथेनॉल में से किसी में भी चल सकती है. इस कार में आपको बेहतर और इंटीरियर स्पेशियस मिलने के साथ ही साथ डुअल-टोन बैज और डार्क ग्रे इंटीरियरभी मिल जाता है. टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने के साथ-साथ इसमें एक बेहतरीन परफॉर्मेंस भी देखने के लिए मिलती है. 

Tags: Maruti Suzuki Flex Fuel
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या आपने कभी सुने हैं इन अजीब नामों वाले आम?

June 4, 2026

सान्या मल्होत्रा का बिकिनी लुक

June 3, 2026

गर्मी में energy देंगे सत्तू से बने हुए ये Food...

June 3, 2026

सेहत के लिए नुकसानदायक है ज्यादा पानी

June 3, 2026

बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, जिन्होंने साउथ फिल्मों में किया काम

June 3, 2026

राम चरण की 5 दमदार फिल्में

June 3, 2026
देश की पहली Flex Fuel कार लॉन्च, 85% इथेनॉल वाले पेट्रोल से चलेगी मारुति की ये कार, क्या है खासियत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

देश की पहली Flex Fuel कार लॉन्च, 85% इथेनॉल वाले पेट्रोल से चलेगी मारुति की ये कार, क्या है खासियत
देश की पहली Flex Fuel कार लॉन्च, 85% इथेनॉल वाले पेट्रोल से चलेगी मारुति की ये कार, क्या है खासियत
देश की पहली Flex Fuel कार लॉन्च, 85% इथेनॉल वाले पेट्रोल से चलेगी मारुति की ये कार, क्या है खासियत
देश की पहली Flex Fuel कार लॉन्च, 85% इथेनॉल वाले पेट्रोल से चलेगी मारुति की ये कार, क्या है खासियत