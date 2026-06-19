Maruti Suzuki Dzire vs Honda Amaze: फीचर्स, माइलेज और कीमत में कौन है ज्यादा दमदार? किसमें मिलेगा बेहतर राइडिंग कंफर्ट

Maruti Suzuki Dzire vs Honda Amaze: भारतीय कार बाजार में कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट हमेशा से उन ग्राहकों की पहली पसंद रहा है, जो हैचबैक से ज्यादा स्पेस, बेहतर कम्फर्ट और प्रीमियम लुक वाली कार खरीदना चाहते हैं. सेडान कारें अपने जबरदस्त लुक्स के दमपर धड़ल्ले से बिकती हैं. इन कारों में न केवल आपको बेहतर और प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं बल्कि, एक बेहतरीन राइडिंग कंफर्ट भी मिलता है. अगर आप कोई अच्छी सेडान लेना चाहते हैं तो ऐसे में Maruti Suzuki Dzire vs Honda Amaze में से किसी एक को ले सकते हैं. दोनों ही कारें अपने सेगमेंट की बेस्ट मानी जाती हैं.

अगर आप नई सेडान खरीदने की योजना बना रहे हैं और Dzire और Amaze के बीच उलझन में हैं, तो यह तुलना आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है. चलिए जानते हैं दोनों के बीच के अंतर के बारे में.

किसमें मिलेंगे अच्छे फीचर्स?

Honda Amaze में आपको 1199 सीसी का 1.2L i-VTEC पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 89 bhp की पावर देने के साथ ही साथ 110 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. देखा जाए तो दोनों ही कारों में आपको किफायती फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं. वहीं दूसरी तरफ Maruti Suzuki Dzire में आपको 9 इंच का स्मार्टप्ले Pro+ इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ ही वायरेलस ऐप्पल कार प्ले या एंड्रॉयड ऑटो का भी ऑप्शन मिलता है. साथ ही डिजायर में आपको 360 डिग्री कैमरा और सनरूफ भी मिलती है.

परफॉर्मेंस में कौन ज्यादा आगे?

Honda Amaze में आपको 1199 सीसी का 1.2L i-VTEC पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 89 bhp की पावर देने के साथ ही साथ 110 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. इस सेगमेंट में यह परफॉर्मेंस काफी अच्छी मानी जाती है. वहीं, Dzire में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 3 सिलेंडर के साथ आता है. यह इंजन 80 bhp की पावर देने के साथ ही साथ 111.7 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है.