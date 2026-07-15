नई Brezza Facelift आने से पहले पुरानी Brezza पर ऑफर्स की बारिश, कंपनी और डीलर दे रहे बंपर छूट

Maruti Suzuki Brezza discount: अगर आप इस महीने मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो डीलरशिप पर जाने की एक और वजह है. 24 जुलाई को अपडेटेड कॉम्पैक्ट SUV के लॉन्च से पहले, कंपनी ने जुलाई के लिए मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा पर आकर्षक ऑफ़र पेश किए हैं. इसके अलावा कई डीलरशिप नए (फेसलिफ्ट) वर्शन के आने से पहले मौजूदा स्टॉक को खत्म करने के लिए मौजूदा मॉडल पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे रही हैं.

ऑफिशियल स्कीम के तहत भारत की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा के सभी फ्यूल और पावरट्रेन ऑप्शन पर ₹25,000 का कंज्यूमर डिस्काउंट दे रही है. खरीदार ₹15,000 का एक्सचेंज बोनस या ₹25,000 का स्क्रैपेज बोनस भी पा सकते हैं, साथ ही योग्य ग्राहकों के लिए ₹5,000 का इंस्टीट्यूशनल बेनिफिट भी उपलब्ध है.

डिस्काउंट क्यों बढ़ रहे हैं?

मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा के अपडेटेड मॉडल के लॉन्च से कुछ दिन पहले जुलाई में इस पर ज्यादा डिस्काउंट दिए जा रहे हैं. कार बनाने वाली कंपनियां आम तौर पर नए या अपडेटेड मॉडल के शोरूम में आने से पहले डीलर के पास मौजूद स्टॉक को खत्म करने के लिए मौजूदा गाड़ियों पर इंसेंटिव बढ़ा देती हैं. ब्रेज़ा के मामले में भी यही तरीका अपनाया जा रहा है.

मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा फेसलिफ्ट से क्या उम्मीद की जा सकती है?

हालांकि मारुति सुज़ुकी ने अभी तक अपडेटेड SUV के फीचर्स के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है लेकिन ब्रेज़ा फेसलिफ्ट के लॉन्च से इसके डिजाइन और फीचर्स में बड़े बदलाव होने की उम्मीद है. इंडस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि इस कॉम्पैक्ट SUV में बाहरी स्टाइलिंग में बदलाव, नए डिजाइन वाला केबिन, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और बूट स्पेस को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए फ्लोर के नीचे CNG टैंक जैसे फीचर्स मिल सकते हैं.

अपडेटेड मॉडल में मैकेनिकल और टेक्नोलॉजी से जुड़े सुधार भी होने की उम्मीद है जिससे यह भारत के तेजी से बढ़ते कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में मुकाबले में बनी रह सकेगी.

मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा की कीमत

मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा की मौजूदा कीमत ₹8.69 लाख (एक्स-शोरूम) से ₹14.14 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है जो इसके वैरिएंट और पावरट्रेन पर निर्भर करती है.

इसके फेसलिफ्ट वर्शन के जल्द ही आने के कारण, खरीदारों के पास दो विकल्प हैं. या तो वे मौजूदा मॉडल पर मिल रहे आकर्षक डिस्काउंट का फायदा उठाएं या फिर अपडेटेड SUV का इंतजार करें‌ जिसमें नई स्टाइलिंग और बेहतर फीचर्स होंगे. जहां मौजूदा ब्रेज़ा पर काफ़ी बचत की जा सकती है वहीं इस महीने के आखिर में लॉन्च होने वाले फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत मौजूदा वर्शन से ज्यादा होने की उम्मीद है.