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कम बजट में बड़ी पसंद! Alto vs S-Presso X 2027 में कौन देगा बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस? फीचर्स में कौन आगे

अगर आप छोटी हैचबैक कार लेना चाहते हैं तो दोनों में से किसी को भी घर ला सकते हैं. चलिए जानते हैं दोनों कारें किस अंतर के साथ आती हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं दोनों के बीच के अंतर के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: June 19, 2026 8:27:52 PM IST

कम बजट में बड़ी पसंद! Alto vs S-Presso X 2027 में कौन देगा बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस? फीचर्स में कौन आगे


Alto vs S-Presso X 2027: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में बजट कारों की मांग हमेशा से मजबूत रही है. पहली बार कार खरीदने वाले लोग हों या फिर रोजाना शहर में ड्राइविंग करने वाले लोग ही क्यों न हों. हैचबैक सेगमेंट काफी बेहतरीन इसलिए भी माना जाता है क्योंकि, इन कारों में आपको बेहतरीन माइलेज भी मिलती है. इसी सेगमेंट में Maruti Suzuki Alto vs Maruti S-Presso X 2027 दो ऐसे मॉडल हैं, जो अपने-अपने अंदाज में ग्राहकों को आकर्षित करते हैं. हालांकि, दोनों ही कारें काफी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आती हैं.

अगर आप छोटी हैचबैक कार लेना चाहते हैं तो दोनों में से किसी को भी घर ला सकते हैं. चलिए जानते हैं दोनों कारें किस अंतर के साथ आती हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं दोनों के बीच के अंतर के बारे में. 

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फीचर्स में कौन ज्यादा किफायती?

Alto में आपको ABS के साथ-साथ EBD और ड्राइवर साइड एयरबैग्स मिलते हैं. इसके साथ ही आपको इस कार में ड्यूल टोन इंटीरियर और फ्रंट पावर विंडो मिलती है. इसके VXI+ वैरिएंट में आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने के साथ ही साथ ऐप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी मिलता है. वहीं, दूसरी ओर Maruti S-Presso X 2027 में आपको कई एयरबैग्स मिलने के साथ ही साथ इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल होल्ड असिस्ट जैसे कई फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं. इसके अलावा इसमें 7 इंच SmartPlay के अलावा वायरलेस ऐप्पल कार प्ले भी मिलता है. 

परफॉर्मेंस में क्या रहेगी बेस्ट?

Alto 800 में आपको 22.05 kmpl की माइलेज मिलती है. हालांकि, यह आपकी ड्राइविंग पर निर्भर करता है आप इससे ज्यादा की भी माइलेज ले सकते हैं. वहीं, इसके सीएनजी वैरिएंट में आपको 31.59 kmpl की माइलेज मिल सकती है. वहींस, दूसरी तरफ देखें तो Maruti S-Presso X 2027 में आपको 1.0 लीटर का इंजन मिलता है, जो 66bhp की पावर निकालने के साथ ही साथ 89Nm का टॉर्क भी देती है. परफॉर्मेंस के मामले में यह कार काफी हाई परफॉर्मिंग मानी जाती है, जो शहर में आपको एक अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देती है.

Tags: S-Presso X 2027
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