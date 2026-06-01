Maruti e Vitara vs Tata Punch EV facelift: बेहतरीन फीचर्स के साथ मिलेगी लंबी रेंज, सेफ्टी के मामले में कौन आगे

Maruti e Vitara vs Tata Punch EV facelift: आजकल इलेक्ट्रॉनिक कारों का काफी ट्रेंड चल रहा है. लोग पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के चलते ईवी कारों पर स्विच कर रहे हैं. तो वहीं, कुछ लोग पर्यावरण का ध्यान रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक कारों को लेना चाह रहे हैं. हालाकि, आज के समय में अगर आप ईवी कार लेते हैं तो इसके लिए जगह-जगह पर कई चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिससे आप अपनी कार को चार्ज कर सकते हैं. अगर आपको अच्छी और ज्यादा रेंज वाली कार के साथ ही साथ एक बेहतर सेफ्टी रेटिंग मिल जाए तो समझिए कि आपने एक अच्छी डील क्रैक कर ली है.

कार लेने से पहले आपको इसकी बैटरी से लेकर रेंज तक का पता लगा लेना चाहिए. अगर आप कोई दमदार इलेक्ट्रॉनिक कार लेना चाहते हैं तो ऐसे में Maruti e Vitara vs Tata Punch EV में से किसी एक को ले सकते हैं. चलिए जानते हैं इनके बीच के अंतर के बारे में.

किसमें मिलेंगे ज्यादा फीचर्स?

Maruti e Vitara में आपको 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर मिलने के साथ ही साथ वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड ऐप्पल कारप्ले का फीचर मिल जाता है. इसके अलावा इस कार में 440 से लेकर 543 किलोमीटर की रेंज मिलती है. वहीं, दूसरी तरफ देखें तो Tata Punch EV में आपको Android Auto के अलावा आपको Apple CarPlay और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाता है. साथ ही इस इलेक्ट्रॉनिक कार में आपको हिल होल्ड असिस्ट और 6 एयरबैग भी मिलते हैं.

किस कार में मिलती है अच्छी परफॉर्मेंस?

Maruti e Vitara में आपको 440–543 km की रेंज मिल जाती है साथ ही साथ Level 2 ADAS और 5 स्टार BNCAP सेफ्टी रेटिंग भी दी जाती है. इस कार मे आपको 49 kWh (142 bhp) की पावर मिलने के अलावा 61 kWh की बैटरी मिलती है. वहीं, दूसरी तरफ देखें तो Tata Punch EV में आपको 30 kWh की बैटरी और 260 km से लेकर 275 km तक की रेंज मिल जाती है.