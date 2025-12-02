Home > टेक - ऑटो > Maruti e Vitara: आज देश भर में लॉन्च होगी ये शानदार कार, क्या है कीमत, अब तक हजारों यूनिट्स हो चुकी इंपोर्ट

Maruti e Vitara: आज देश भर में लॉन्च होगी ये शानदार कार, क्या है कीमत, अब तक हजारों यूनिट्स हो चुकी इंपोर्ट

Maruti e Vitara Launch Today: मारुति e Vitara भारत में लॉन्च होने जा रही है. ये कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार है, 49/61kWh बैटरी विकल्प, आधुनिक इंटीरियर और कई हाईटेक फीचर्स के साथ आएगी.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 2, 2025 1:22:34 PM IST

Maruti e Vitara: आज देश भर में लॉन्च होगी ये शानदार कार, क्या है कीमत, अब तक हजारों यूनिट्स हो चुकी इंपोर्ट


Maruti e Vitara Launch Today: भारत में इलेक्ट्रिक कारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. हर साल नए मॉडल बाजार में आ रहे हैं, लेकिन मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार का इंतजार ग्राहकों को लंबे समय से था. अब ये इंतजार खत्म होने वाला है. देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ‘Maruti e Vitara’ को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करने जा रही है.

 विदेश में पहले ही हुई एक्सपोर्ट

Maruti e Vitara भारत में लॉन्च होने से पहले ही कई देशों में पहुंच चुकी है. ये कार गुजरात के हंसलपुर प्लांट में बनाई जा रही है. 26 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्लांट में हाइब्रिड बैटरी और इलेक्ट्रोड के लोकल प्रोडक्शन का उद्घाटन किया और Maruti e Vitara का पहला बैच फ्लैग ऑफ किया.

कंपनी का लक्ष्य इस कार को दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में निर्यात करना है. वित्तीय वर्ष 2026 में मारुति सुजुकी 67,000 इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन करना चाहती है, जिसमें अधिकांश वाहन विदेशों में भेजे जाएंगे. अब तक लगभग 7,000 यूनिट्स जापान, यूरोप और अन्य देशों में एक्सपोर्ट हो चुकी हैं.

 किन देशों में पहुंची Maruti e Vitara

पहले बैच में गुजरात के पिपावा पोर्ट से 2,900 कारें 12 देशों में भेजी गईं. इन देशों में यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, हंगरी, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया और बेल्जियम शामिल हैं. अब इसे भारत में लॉन्च किया जा रहा है.

 Maruti e Vitara का आकार

 लंबाई: 4,275 मिमी
 चौड़ाई: 1,800 मिमी
 ऊंचाई: 1,635 मिमी
 व्हीलबेस: 2,700 मिमी
 ग्राउंड क्लीयरेंस: 180 मिमी

बैटरी और ड्राइविंग रेंज

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में Maruti e Vitara दो बैटरी ऑप्शन के साथ उपलब्ध है: 49kWh और 61kWh.

 49kWh बैटरी – फ्रंट व्हील ड्राइव, 144 hp, रेंज 344 किमी
 61kWh बैटरी – फ्रंट व्हील ड्राइव, 174 hp, रेंज 428 किमी
 61kWh बैटरी – ऑल-व्हील ड्राइव, 184 hp, रेंज 394 किमी

ऑल-व्हील ड्राइव संस्करण को कंपनी ‘ऑल-ग्रिप ई’ कहती है. भारत में लॉन्च के समय केवल फ्रंट-व्हील ड्राइव वेरिएंट उपलब्ध होंगे, जबकि ऑल-व्हील ड्राइव वेरिएंट बाद में आएंगे.

 इंटीरियर और फीचर्स

Maruti e Vitara का इंटीरियर आधुनिक और आरामदायक है. इसमें असिमेट्रिकल डैशबोर्ड और डुअल-स्क्रीन सेटअप मिलता है. सीटें वेंटिलेटेड हैं और ज्यादातर कंट्रोल आसानी से उपयोग किए जा सकते हैं.

मेन फीचर्स:

 इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड
 ड्राइव मोड और हिल डिसेंट कंट्रोल (AWD वर्जन के लिए)
 सिंगल-जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल
 वायरलेस फोन चार्जर, कीलेस एंट्री
 पावर्ड ड्राइवर्स सीट, सनरूफ, इंफिनिटी ऑडियो सिस्टम
 360 डिग्री कैमरा
 7 एयरबैग और लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS)

कीमत का अनुमान

लॉन्च से पहले कीमत तय नहीं हुई है, लेकिन अनुमान है कि Maruti e Vitara की शुरुआती कीमत 18-19 लाख रुपये के आसपास हो सकती है. हाई वेरिएंट की कीमत 25 लाख रुपये तक जा सकती है. मारुति की यह पहली इलेक्ट्रिक कार किफायती और भरोसेमंद विकल्प के रूप में भारतीय ग्राहकों के लिए तैयार की गई है.

 

Tags: Maruti e Vitara featuresMaruti e Vitara Launchmaruti e-vitara price
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोजाना खजूर खाने से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे, दिल के...

December 2, 2025

पफर जैकेट को करना चाहते हैं साफ, तो इन आसान...

December 2, 2025

इस रेसिपी से 10 मिनट में बनाएं विंटर स्पेशल ग्रीन...

December 2, 2025

सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने से ठीक होती हैं...

December 2, 2025

स्नैक्स में खाना चाहते हैं कुछ चटपटा, तो इस रेसिपी...

December 2, 2025

रोजाना एक अनार खाने से मिलेंगे कई फायदे, हीमोग्लोबिन बढ़ाने...

December 2, 2025
Maruti e Vitara: आज देश भर में लॉन्च होगी ये शानदार कार, क्या है कीमत, अब तक हजारों यूनिट्स हो चुकी इंपोर्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Maruti e Vitara: आज देश भर में लॉन्च होगी ये शानदार कार, क्या है कीमत, अब तक हजारों यूनिट्स हो चुकी इंपोर्ट
Maruti e Vitara: आज देश भर में लॉन्च होगी ये शानदार कार, क्या है कीमत, अब तक हजारों यूनिट्स हो चुकी इंपोर्ट
Maruti e Vitara: आज देश भर में लॉन्च होगी ये शानदार कार, क्या है कीमत, अब तक हजारों यूनिट्स हो चुकी इंपोर्ट
Maruti e Vitara: आज देश भर में लॉन्च होगी ये शानदार कार, क्या है कीमत, अब तक हजारों यूनिट्स हो चुकी इंपोर्ट