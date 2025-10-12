दिसंबर में धूम मचाने आ रही है Maruti की पहली इलेक्ट्रिक SUV! मिलेगी 500KM से ज्यादा रेंज और जबरदस्त फीचर्स

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड लगातार बढ़ रही है. लोग पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम से परेशान होकर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर रुख कर रहे हैं. इसी ट्रेंड को देखते हुए देश की सबसे भरोसेमंद कंपनी मारुति सुजुकी अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV E-Vitara लॉन्च करने जा रही है. इस कार को कंपनी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में भी शोकेस किया था, और अब खबर है कि यह दिसंबर 2025 में बाजार में दस्तक देने वाली है.

प्रधानमंत्री ने किया था फ्लैग ऑफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हंसलपुर स्थित मारुति सुजुकी के प्लांट में इस इलेक्ट्रिक SUV को फ्लैग ऑफ किया था. तभी से यह कार चर्चा में है. यह मारुति की पहली इलेक्ट्रिक SUV होगी, इसलिए लोगों में इसके लिए खास उत्साह है. कंपनी ने अगस्त में इसका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू कर दिया था और अब तक 6,000 से ज्यादा यूनिट्स अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भेजी जा चुकी हैं.

100 से ज्यादा देशों में होगी एक्सपोर्ट

E-Vitara की डिमांड सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी है. शुरुआती दौर में ही 2,900 यूनिट्स यूके, जर्मनी, नॉर्वे और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों में एक्सपोर्ट की गई हैं. मारुति इसे 100 से ज्यादा देशों में बेचने की योजना बना रही है. यह कार कंपनी की सफल मिड-साइज SUV “विक्टोरिस” के बाद अगला बड़ा लॉन्च होगा.

बैटरी, रेंज और कीमत

E-Vitara को कंपनी की NEXA डीलरशिप के जरिए बेचा जाएगा. इसकी कीमत ₹17 लाख से शुरू होने की उम्मीद है. इस इलेक्ट्रिक SUV में दो बैटरी ऑप्शन मिलेंगे- 48.8 kWh और 61.1 kWh (BYD से ली गई LFP बैटरी). कंपनी का दावा है कि यह गाड़ी एक बार चार्ज करने पर 500 KM से ज्यादा की रेंज देगी. साथ ही, DC फास्ट चार्जिंग से बैटरी सिर्फ 50 मिनट में 80% तक चार्ज हो जाएगी.

पावर और फीचर्स

E-Vitara को तीन वेरिएंट — Delta, Zeta और Alpha में लॉन्च किया जाएगा. यह HEARTECT-E आर्किटेक्चर पर बनी है और इसमें सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया है. छोटा बैटरी पैक 144 PS पावर देगा, जबकि बड़ा पैक 174 PS की ताकत के साथ 192.5 Nm टॉर्क प्रदान करेगा. फीचर्स की बात करें तो इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन, 10.1-इंच डिजिटल डिस्प्ले, लेवल-2 ADAS, 7 एयरबैग, और 360° कैमरा जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे. यह SUV सीधे Hyundai Creta EV, Tata Harrier EV, Mahindra XUV 9E, और MG ZS EV जैसी कारों को टक्कर देगी.