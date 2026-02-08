Home > टेक - ऑटो > Maruti Celerio vs Wagon R में कौन सी कार है ज्यादा बेहतर, माइलेज में कौन किसको देगी मात

Maruti Celerio vs Wagon R: अगर आप कार खरीदने का विचार बना रहे हैं तो हम आपके लिए मारुति सेलेरियो और मारुति वैगन लेकर आए हैं और हम आपको दोनों में अंतर बताएंगे कि कौन सी कार ज्यादा बेहतर है.

By: sanskritij jaipuria | Published: February 8, 2026 12:40:57 PM IST

Maruti Celerio vs Wagon R: अगर आप शहर के रोजाना सफर के लिए छोटी और भरोसेमंद कार ढूंढ रहे हैं, तो मारुति सेलेरियो और मारुति वैगन आर दोनों ही अच्छे ऑप्शन हैं. दोनों कारें पेट्रोल में अच्छा माइलेज देती हैं और रखरखाव भी ज्यादा महंगा नहीं है. लेकिन जरूरत के हिसाब से दोनों में फर्क समझना जरूरी है. मारुति सेलेरियो और मारुति वैगन के दाम की बात करें तो दोनों लगभग सेम ही है 4 से 7 लाख के अंदर में.

माइलेज और रोज का खर्च

सेलेरियो का सबसे बड़ा फायदा इसका माइलेज है. ये कम पेट्रोल में ज्यादा दूरी तय करती है, जिससे रोज के सफर में खर्च कम पड़ता है. अगर आपकी ड्राइव ज्यादातर ऑफिस या छोटे कामों के लिए है, तो ये कार जेब पर हल्की रहती है. वहीं वैगन आर भी अच्छा माइलेज देती है, लेकिन सेलेरियो के मुकाबले थोड़ा कम.

 अंदर की जगह और आराम

वैगन आर की बनावट ऊंची है, जिससे इसके अंदर बैठने पर जगह ज्यादा महसूस होती है. सिर के ऊपर अच्छी जगह मिलती है और पीछे बैठने वालों के लिए भी आराम ठीक रहता है. परिवार के साथ चलने पर ये ज्यादा सुविधाजनक लगती है. सेलेरियो में जगह ठीक-ठाक है, लेकिन लंबे कद के लोगों या पूरे परिवार के लिए यह थोड़ी छोटी महसूस हो सकती है.

 शहर में चलाने की आसानी

सेलेरियो का स्टीयरिंग बहुत हल्का है. तंग गलियों, ट्रैफिक और पार्किंग में इसे चलाना आसान होता है. नए ड्राइवरों के लिए भी ये कार जल्दी समझ में आ जाती है. वैगन आर भी शहर में ठीक चलती है, लेकिन सेलेरियो जितनी हल्की और फुर्तीली नहीं लगती.

 डिक्की (बूट) की क्षमता

अगर आपको रोजाना सामान या सफर के समय बैग रखने की जरूरत होती है, तो वैगन आर इसमें आगे है. इसकी डिक्की थोड़ी बड़ी है और जयादा काम की है. सेलेरियो की डिक्की भी ठीक है, लेकिन बड़ी यात्राओं के लिए जगह सीमित पड़ सकती है.

 इंजन के ऑप्शन

वैगन आर में दो तरह के इंजन मिलते हैं. एक सामान्य और दूसरा थोड़ा ज्यादा ताकतवर. इससे ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं. सेलेरियो में सिर्फ एक इंजन ऑप्शन है, जो माइलेज पर ज्यादा ध्यान देता है.

कीमत का फर्क

आमतौर पर सेलेरियो की कीमत वैगन आर से थोड़ी कम होती है. अगर बजट सीमित है और आप ज्यादा फीचर्स की बजाय सादगी चाहते हैं, तो ये फायदा हो सकता है.

 आखिर कौन-सी कार चुनें?

सेलेरियो चुनें अगर आप ज्यादा माइलेज चाहते हैं.
अगर आप अकेले या एक साथी के साथ सफर करते हैं.
भीड़-भाड़ वाले इलाकों में गाड़ी चलाते हैं.

वैगन आर चुनें अगर:

परिवार के साथ चलना होता है.
अंदर की जगह और आराम ज्यादा जरूरी है.
सामान रखने के लिए बड़ी डिक्की चाहिए.

दोनों ही कारें भरोसेमंद हैं और शहर के लिए सही मानी जाती हैं. वैगन आर जगह और उपयोगिता में बेहतर है, जबकि सेलेरियो कम खर्च और आसान ड्राइव के लिए जानी जाती है.  

