Maruti Brezza Facelift vs Tata Aeris: त्योहारी सीजन में दोनों में से कौन सी कार लेनी बेस्ट? किसमें मिलेंगे दमदार फीचर्स

Maruti Brezza Facelift vs Tata Aeris: त्योहारी सीजन शुरू होते ही भारतीय कार बाजार में लोग नई कार लेने वालों की संख्या बढ़ जाती है. ऐसे समय में कंपनियां भी अपने नए मॉडल, फेसलिफ्ट और आकर्षक ऑफर्स के साथ ग्राहकों को लुभाने की कोशिश करती हैं. हालांकि, दिवाली के आस-पास कई आकर्षक डील आती हैं, जिनसे ग्राहकों में काफी फायदे मिलते हैं.

अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में नई कार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं और आपका बजट करीब 7 से 14 लाख रुपये के आसपास है, तो आपके सामने कई विकल्प मौजूद हैं. इनमें 2026 Maruti Brezza facelift और हाल ही में लॉन्च हुई Tata Aeris भी मौजूद हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

किस गाड़ी में मिलेंगे ज्यादा फीचर्स?

Maruti Brezza Facelift की तो इस कार में आपको 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स भी दी जाती हैं. माना जा रहा है कि ब्रेजा के फेसलिफ्ट वर्जन में आपको हाइवे पर आरामदायक क्रूजिंग का भी ऑप्शन दिया जा सकता है. वहीं, दूसरी ओर टाटा एरिस में आपको AeroLux वेंटिलेटेड लेदरेट सीट्स के साथ ही साथ 10.25 इंच का HD टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और 4.75 इंच का डिजिटल आइलैंड क्लस्टर भी दिया गया है. इसमें आपको सेगमेंट-फर्स्ट डुअल स्मार्टफोन डेक और वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो की सुविधा मिलती है. इस कार में आपको iRA कनेक्टेड टेक्नॉलजी मिल जाएगी साथ ही 65W टाइप-सी फास्ट चार्जर्स भी दिए गए हैं

परफॉर्मेंस में कौन सी कार रहेगी बेहतर?