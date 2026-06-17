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नए अवतार में लॉन्च होगी Maruti Brezza Facelift, लीक में सामने आया लुक, टर्बो इंजन के साथ मिलेंगे कई फीचर्स

हाल ही में 2026 Maruti Brezza Facelift का लुक प्रोडक्शन-रेडी लुक सामने आ गया है. जिसे देखकर लोग कार के बदलावों का अंदाजा लगा रहा हैं. चलिए जानते हैं फेसलिफ्ट में पुराने मॉडल से कौन सी चीजें अलग हैं.

By: Kunal Mishra | Published: June 17, 2026 2:45:45 PM IST

नए अवतार में लॉन्च होगी Maruti Brezza Facelift, लीक में सामने आया लुक, टर्बो इंजन के साथ मिलेंगे कई फीचर्स


Maruti Brezza Facelift: भारतीय कार बाजार में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में मारुति की ब्रेजा ने अपनी एक अलग जगह और पहचान बनाई है. यह कार पिछले कई सालों से लोगों का भरोसाजीत रही है. ब्रेजा न केवल अपने लुक्स पर बल्कि परफॉर्मेंस और फीचर्स पर भी धड़ल्ले से बिकती है. आज भी इसकी बिक्री का ग्राफ लगातार उपर जा रहा है. अब Maruti Brezza Facelift को लॉन्च करने की तैयारी तेज है. भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इस कार को जल्दी ही उतारा जा सकता है. कार को लेकर प्रमोशन एक्टिविटीज की शुरुआत हो चुकी है.

हाल ही में 2026 Maruti Brezza Facelift का लुक प्रोडक्शन-रेडी लुक सामने आ गया है. जिसे देखकर लोग कार के बदलावों का अंदाजा लगा रहा हैं. चलिए जानते हैं फेसलिफ्ट में पुराने मॉडल से कौन सी चीजें अलग हैं. 

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फेसलिफ्ट में क्या होगा अलग?

Maruti Brezza Facelift के लीक के मुताबिक इस कार में पुराने मॉडल की तुलना में काफी कुछ बदलाव किए गए हैं. बात करें अगर ब्रेजा के फ्रंट बंपर की तो यह पुरानी ब्रेजा से काफी अलग और बिलकुल नए डिजाइन में है. वहीं, इसमें अब पहले से ज्यादा चौड़ी ग्रिल दी गई है, जिसके बीच से एक मोटा क्रोम एलिमेंट गुजरता है. वहीं, अब फेसलिफ्ट वर्जन में पहले की तुलना में फ्रंट लुक भी काफी मस्कुलर दिया गया है. इन लुक्स को देखकर यह कहा जा सकता है कि पुरानी ब्रेजा के मुकाबले नया फेसलिफ्टस वर्जन ज्यादा ऊंचा और रफ एंड टफ होगा. 

टर्बो इंजन के साथ जुड़े नए फीचर्स 

अब पुरानी ब्रेजा के मुकाबले नए फेसलिफ्ट र्जन में टर्बो इंजन की एंट्री हो चुकी है. पुरानी टेस्टिंग को देखकर माना जा रहा है कि नई ब्रेजा में अब 5 स्पीड गियरबॉक्स की जगह पर 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा, जिससे हाइवे पर आरामदायक क्रूजिं  मिल सकेगी. पहले ब्रेजा में 9 इंच की स्क्रीन दी जाती थी, लेकिन नए मॉडल में आपको 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकेगा. केवल यही नहीं बल्कि, इस कार में आपको पैनोरमिक सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स के साथ ही अन्य सेफ्टी फीचर्स भी दिए जा सकते हैं. हालांकि, अभी कार लॉन्च होने की कोई आधिकारिक डेट सामने नहीं आई है.

Tags: Maruti Brezza Facelift
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