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Maruti Brezza Facelift: लीक हुआ नया लुक! जुलाई में आएगी 1.0L टर्बो इंजन और अंडरबॉडी CNG वाली नई ब्रेजा

Maruti Brezza Facelift Launch in July 2026: जुलाई में आ रही है New Maruti Brezza Facelift! नए टर्बो इंजन से लेकर अंडरबॉडी CNG टैंक तक, इस बार कार में कई बड़े सरप्राइज मिलने वाले हैं. जानिए डिटेल्स...

By: Shivani Singh | Published: June 24, 2026 8:07:14 PM IST

Maruti Brezza Facelift: लीक हुआ नया लुक! जुलाई में आएगी 1.0L टर्बो इंजन और अंडरबॉडी CNG वाली नई ब्रेजा


Maruti Brezza Facelift Launch in July 2026: मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट को लेकर बाजार में सुगबुगाहट तेज हो गई है. हाल ही में इस दमदार कॉम्पैक्ट SUV को बिना किसी कवर के टीवी कमर्शियल (TVC) शूट के दौरान स्पॉट किया गया है, जिससे इसके नए लुक और अपडेटेड फीचर्स की पहली साफ झलक सामने आ चुकी है. खबरों की मानें तो मारुति अपनी इस चहेती कार को जुलाई 2026 के दूसरे हफ्ते या आखिरी दिनों में लॉन्च कर सकती है, जिसकी शुरुआती कीमत लगभग 8.50 लाख रहने की उम्मीद है. फ्रेश स्टाइलिंग और लंबी फीचर्स लिस्ट के साथ आ रही यह नई ब्रेजा इस सेगमेंट में एक बार फिर तहलका मचाने के लिए तैयार है.

इस अपकमिंग ब्रेजा फेसलिफ्ट से जुड़ी सभी अहम जानकारियां नीचे दी गई हैं:

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1. पहली बार मिलेगा दमदार ‘टर्बो’ इंजन

साल 2016 में लॉन्च होने के बाद से ब्रेजा के इंजन लाइनअप में यह अब तक का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है. मौजूदा मॉडल में सिर्फ 1.5-लीटर का नॉर्मल (नेचुरली एस्पिरेटेड) पेट्रोल और CNG इंजन ही मिलता है.

लेकिन डीलर सोर्सेज के मुताबिक, अब नई ब्रेजा में दो पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिलेंगे:

  • मौजूदा 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन (यह आगे भी जारी रहेगा).
  • मारुति Fronx से लिया गया 1.0-लीटर का स्थानीयकृत (localised) टर्बो-पेट्रोल इंजन. यह छोटा इंजन 98hp की पावर और 148Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जिससे कार की परफॉर्मेंस पहले से कहीं ज्यादा दमदार हो जाएगी.

भारत में 4 मीटर से छोटी गाड़ियों पर कम ड्यूटी (टैक्स) लगती है, बशर्ते उनका पेट्रोल इंजन 1200cc (1.2L) से कम का हो. ब्रेजा की लंबाई 3,995 mm है, लेकिन पुराना 1.5-लीटर इंजन होने की वजह से इसे यह टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता था. अब नया 1.0-लीटर टर्बो इंजन आने से गाड़ी पर टैक्स कम लगेगा, जिससे कंपनी को इसकी कीमत को और बेहतर (आकर्षक) रखने में मदद मिलेगी.

2. CNG मॉडल में बड़ा बदलाव: बूट स्पेस की टेंशन खत्म!

मौजूदा ब्रेजा CNG के साथ सबसे बड़ी शिकायत यह है कि सीएनजी सिलेंडर की वजह से बूट स्पेस (डिकी की जगह) लगभग खत्म हो जाता है. नए फेसलिफ्ट मॉडल में कंपनी इस समस्या को दूर कर सकती है. उम्मीद है कि इसमें भी अंडरबॉडी टैंक (गाड़ी के निचले हिस्से में) दिया जाएगा, जिससे बूट स्पेस पूरी तरह खाली रहेगा और आप आराम से अपना सामान रख सकेंगे.

3. लुक और डिजाइन में क्या बदलेगा?

नई ब्रेजा का ओवरऑल लुक और डिजाइन (सिलुएट) तो मौजूदा मॉडल जैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें कुछ नए एलिमेंट्स जोड़े जाएंगे:

  • आगे और पीछे के बंपर एकदम नए होंगे.
  • फ्रंट ग्रिल को रिवाइज किया जाएगा और हेडलाइट्स में मामूली बदलाव दिखेगा.
  • फॉग लैंप की हाउसिंग (जगह) को नया शेप दिया जाएगा.
  • नीचे की तरफ मोटी फॉक्स स्किड प्लेट और नए डिजाइन के 16-इंच अलॉय व्हील्स मिलेंगे.

4. केबिन और फीचर्स होंगे पहले से ज्यादा ‘हाईटेक’

इंटीरियर को प्रीमियम लुक देने के लिए कंपनी इसके फीचर्स की लिस्ट को काफी लंबा करने वाली है:

  • इसमें बड़ा 10.1-inch का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है.
  • वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto का सपोर्ट रहेगा.
  • गर्मियों के लिए वेंटिलेटेड सीट्स और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स जोड़े जाएंगे.
  • सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए इसमें ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) भी दिया जा सकता है.

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