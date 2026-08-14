नए अवतार में आ रही है Maruti Baleno, डिजाइन से लेकर इंजन तक होंगे ये बदलाव, 5 सितंबर को उठेगा पर्दा

Maruti Baleno facelift launch date: भारत में प्रीमियम सेगमेंट में दमदार और लोकप्रिय माने जाने वाली मारुति सुजुकी बलेनो को लोगों ने काफी पसंद किया है. अब इस कार का फेसलिफ्ट मॉडल आने के लिए तैयार है. कंपनी के मुताबिक बलेनो फेसलिफ्ट 5 सितंबर 2026 को भारत में आधिकारिक रूप से इस कार को लॉन्च किया जाएगा. माना जा रहा है कि फेसलिफ्ट वर्जन में पहले वाले मॉडल से काफी कुछ अलग देखने के लिए मिल सकेगा.

मारुति बलेनो फेसलिफ्ट अपनी टर्बो-पेट्रोल पावर और अडवांस फीचर्स के साथ मार्केट में अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करने के लिए तैयार है. अगर आप भी कोई नई कार लेने का प्लान बना रहे हैं तो ऐसे में आप कुछ समय रुक सकते हैं. चलिए जानते हैं इस कार की खासियत के बारे में.

Maruti Baleno facelift के फीचर्स

इस कार के फेसलिफ्ट वर्जन में आपको पिछले मॉडल के मुकाबले डिजाइन से लेकर फीचर्स तक काफी कुछ नया देखने के लिए मिल सकता है. नए फेसलिफ्ट वर्जन में आपको बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ ही साथ वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और चार्जरका भी फीचर दिया जाएगा. इस कार में आपको हिल होल्ड असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के अलावा 6 एयरबैग्स और टिंलेटेड फ्रंट सीट्स भी दिया जा सकता है. वहीं, बात करें अगर डिजाइन की तो ऐसे में आपको एक अलग डिजाइन मिल सकता है.

क्या इंजन में भी होगा कोई बदलाव?