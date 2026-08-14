Home > टेक - ऑटो > नए अवतार में आ रही है Maruti Baleno, डिजाइन से लेकर इंजन तक होंगे ये बदलाव, 5 सितंबर को उठेगा पर्दा

नए अवतार में आ रही है Maruti Baleno, डिजाइन से लेकर इंजन तक होंगे ये बदलाव, 5 सितंबर को उठेगा पर्दा

मारुति बलेनो फेसलिफ्ट अपनी टर्बो-पेट्रोल पावर और अडवांस फीचर्स के साथ मार्केट में अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करने के लिए तैयार है. अगर आप भी कोई नई कार लेने का प्लान बना रहे हैं तो ऐसे में आप कुछ समय रुक सकते हैं. चलिए जानते हैं इस कार की खासियत के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: August 14, 2026 8:01:53 PM IST

नए अवतार में आ रही है Maruti Baleno, डिजाइन से लेकर इंजन तक होंगे ये बदलाव, 5 सितंबर को उठेगा पर्दा


Maruti Baleno facelift launch date: भारत में प्रीमियम सेगमेंट में दमदार और लोकप्रिय माने जाने वाली मारुति सुजुकी बलेनो को लोगों ने काफी पसंद किया है. अब इस कार का फेसलिफ्ट मॉडल आने के लिए तैयार है. कंपनी के मुताबिक बलेनो फेसलिफ्ट 5 सितंबर 2026 को भारत में आधिकारिक रूप से इस कार को लॉन्च किया जाएगा. माना जा रहा है कि फेसलिफ्ट वर्जन में पहले वाले मॉडल से काफी कुछ अलग देखने के लिए मिल सकेगा.
मारुति बलेनो फेसलिफ्ट अपनी टर्बो-पेट्रोल पावर और अडवांस फीचर्स के साथ मार्केट में अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करने के लिए तैयार है. अगर आप भी कोई नई कार लेने का प्लान बना रहे हैं तो ऐसे में आप कुछ समय रुक सकते हैं. चलिए जानते हैं इस कार की खासियत के बारे में. 

Maruti Baleno facelift के फीचर्स 

इस कार के फेसलिफ्ट वर्जन में आपको पिछले मॉडल के मुकाबले डिजाइन से लेकर फीचर्स तक काफी कुछ नया देखने के लिए मिल सकता है. नए फेसलिफ्ट वर्जन में आपको बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ ही साथ वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और चार्जरका भी फीचर दिया जाएगा. इस कार में आपको हिल होल्ड असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के अलावा 6 एयरबैग्स और टिंलेटेड फ्रंट सीट्स भी दिया जा सकता है. वहीं, बात करें अगर डिजाइन की तो ऐसे में आपको एक अलग डिजाइन मिल सकता है. 

क्या इंजन में भी होगा कोई बदलाव?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंजन में कोई खास बदलाव नहीं किए जाने की उम्मीद है. बलेनो फेसलिफ्ट में मौजूदा 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जारी रहने की उम्मीद है. यह इंजन में 90 hp की पावर और 113 Nm का टॉर्क मिल सकता है. इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT ट्रांसमिशन का विकल्प मिल सकता है. हालांकि, इसमें पहले की तरह ही सीएनजी मॉडल भी जारी रह सकता है.

Tags: Maruti Baleno facelift
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

10 देशभक्ति डायलॉग्स

August 14, 2026

1947 का जख्म: बॉलीवुड की ये फिल्में नहीं भूल पाएंगे!

August 14, 2026

ओटीटी पर इस हफ्ते कौन-कौन सी फिल्में हो रही रिलीज?

August 13, 2026

टेस्ट इतिहास में किसने झटके सबसे ज्यादा विकेट? टॉप-5 में...

August 13, 2026

WTC में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा रन? देखें...

August 12, 2026

बेहद फायदेमंद होता है मेथी का पानी

August 12, 2026
नए अवतार में आ रही है Maruti Baleno, डिजाइन से लेकर इंजन तक होंगे ये बदलाव, 5 सितंबर को उठेगा पर्दा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

नए अवतार में आ रही है Maruti Baleno, डिजाइन से लेकर इंजन तक होंगे ये बदलाव, 5 सितंबर को उठेगा पर्दा
नए अवतार में आ रही है Maruti Baleno, डिजाइन से लेकर इंजन तक होंगे ये बदलाव, 5 सितंबर को उठेगा पर्दा
नए अवतार में आ रही है Maruti Baleno, डिजाइन से लेकर इंजन तक होंगे ये बदलाव, 5 सितंबर को उठेगा पर्दा
नए अवतार में आ रही है Maruti Baleno, डिजाइन से लेकर इंजन तक होंगे ये बदलाव, 5 सितंबर को उठेगा पर्दा