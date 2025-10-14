सड़क पर कार उड़ा रहे थे लड़के! वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने चखाया ऐसा सबक

आज के समय में सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह में लोग कुछ भी कर गुजरते हैं. कई लोग अपनी कार या बाइक से खतरनाक स्टंट करते हैं ताकि उनके वीडियो पर ज्यादा लाइक्स और व्यूज मिल सकें. लेकिन कई बार यह चाह इतनी महंगी पड़ जाती है कि लोग पछताने पर मजबूर हो जाते हैं. ऐसा ही एक मामला ग्रेटर नोएडा से सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने Maruti Baleno कार से सड़क पर खतरनाक स्टंट किया और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया.

X (पहले Twitter) पर वायरल हुआ वीडियो

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर शेयर किया गया है. इसे @GreaterNoidaW नाम के अकाउंट से 10 अक्टूबर को पोस्ट किया गया था. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स काली Maruti Baleno चलाते हुए सड़क पर खतरनाक तरीके से गाड़ी घुमा रहा है. सड़क पर ट्रैफिक भी दिख रहा है, जिससे साफ है कि यह स्टंट बेहद जोखिम भरा था. इस वीडियो को अब तक 3 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

पुलिस की सख्त कार्रवाई- ₹57,500 का चालान

वीडियो वायरल होने के बाद नोएडा पुलिस ने इस पर तत्काल एक्शन लिया. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए पुलिस ने इस Maruti Baleno कार का ई-चालान जारी किया, जिसकी रकम ₹57,500 निकली. वीडियो के आखिर में भी चालान की तस्वीर दिखाई देती है. यह कार्रवाई इस बात का सबूत है कि अब पुलिस सोशल मीडिया पर दिख रहे ऐसे खतरनाक स्टंट्स पर भी निगरानी रख रही है. सोशल मीडिया यूजर्स ने भी पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है. कई लोगों ने लिखा कि ऐसे ड्राइवरों को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि बाकी लोग सबक लें.

सड़क पर स्टंट करना क्यों है खतरनाक

आम सड़कों पर स्टंट करना न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि यह खुद की और दूसरों की जान के लिए भी खतरा बन सकता है. दिन के समय जब सड़क पर ट्रैफिक होता है, ऐसे स्टंट से बड़ा हादसा हो सकता है. पुलिस बार-बार लोगों से अपील करती है कि अगर स्टंट करना है तो उसे सुरक्षित और नियंत्रित जगहों पर करें, न कि सार्वजनिक सड़कों पर.

वीडियो में दिखी गाड़ी- Maruti Baleno

वीडियो में जो कार दिख रही है, वह काले रंग की Maruti Baleno है. यह कार देश की सबसे लोकप्रिय प्रीमियम हैचबैक में से एक है और Maruti Suzuki की NEXA डीलरशिप के जरिए बेची जाती है. इस कार की एक्स-शोरूम कीमत ₹5.99 लाख से शुरू होकर ₹9.10 लाख तक जाती है.

Maruti Baleno के स्पेसिफिकेशन

• इंजन: 1197 cc, 4 सिलेंडर

• पावर: 88.50 bhp

• टॉर्क: 113 Nm

• फ्यूल टैंक: 37 लीटर

• माइलेज: 22.94 kmpl

• ट्रांसमिशन: मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों विकल्प

• वेरिएंट्स: पेट्रोल और CNG

यह कार अपने डिजाइन, स्मूद ड्राइविंग और बेहतरीन माइलेज के लिए जानी जाती है, लेकिन इसे स्टंट के लिए इस्तेमाल करना न सिर्फ खतरनाक है बल्कि कानूनन अपराध भी है.

सोशल मीडिया की चाह या जान का खतरा?

यह घटना एक बड़ा सबक देती है कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स पाने की होड़ में अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है. पुलिस की यह कार्रवाई एक मजबूत संदेश देती है कि “सड़कें रेस ट्रैक नहीं हैं”.