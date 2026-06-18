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लेना चाहते हैं छोटी हैचबैक कार? Alto vs Tiago में से क्या है बेस्ट? माइलेज से फीचर्स तक कौन है सबसे आगे?

लेकिन, कई बार लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कौन सी कार लेना उनके लिए समझदारी कै फैसला होगी. चलिए जानते हैं दोनों कारों के बीच के अंतर के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: June 18, 2026 7:26:20 PM IST

लेना चाहते हैं छोटी हैचबैक कार? Alto vs Tiago में से क्या है बेस्ट? माइलेज से फीचर्स तक कौन है सबसे आगे?


Maruti Alto vs Tata Tiago Comparision: भारतीय कार बाजार में छोटी हैचबैक कारों की मांग हमेशा से काफी मजबूत रही है. कम कीमत, बेहतर माइलेज के साथ ही साथ कम मेंटेनेंस वाली कारों का ज्यादा वैल्यू फॉर मनी और किफायती मानी जाती हैं. अगर आपका बजट सीमित है और आप एक फिक्स बजट से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं तो ऐसे में आपके लिए Maruti Alto vs Tata Tiago बेस्ट रह सकती हैं. यह दोनों ही कारें काफी बेहतरीन और बजट फ्रेंडली मानी जाती हैं. दोनों ही कारें सेगमेंट में न केवल बेस्ट हैं, बल्कि हैचबैक कारों में लोगों की पहली पसंद भी मानी जाती है.

लेकिन, कई बार लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कौन सी कार लेना उनके लिए समझदारी कै फैसला होगी. चलिए जानते हैं दोनों कारों के बीच के अंतर के बारे में. 

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फीचर्स में कौन ज्यादा किफायती?

Tata Tiago में आपको क्रूज कंट्रोल 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ ही साथ बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा और वायरलेस चार्जिंग पैडदिया जाता है. इस कार में आपको डुअल फ्रंट एयरबैग्स भी दिए जाते हैं. वहीं, दूसरी तरफ देखें तो Maruti Alto में आपको ABS के साथ-साथ EBD और ड्राइवर साइड एयरबैग्स और ड्यूल टोन इंटीरियर, फ्रंट पावर विंडो मिलती है. इसके VXI+ वैरिएंट में आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट और ऐप्पल कार प्ले भी दिया जाता है. फीचर्स के मामले में दोनों ही कारें बेहतरीन हैं. 

परफॉर्मेंस में कौन किससे बेहतर?

Tata Tiago में 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो पेट्रोल में 84-86 BHP की पावर देने के साथ ही 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार में आपको 15 से 20 की माइलेज भी आसानी से मिल सकती है. वहीं, दूसरी तरफ देखें तो Alto में आपको 796cc का इंजन मिलता है. इसके साथ ही इसमें 22.05 kmpl की माइलेज मिलती है. वहीं, इसके सीएनजी वैरिएंट में आपको 31.59 kmpl की माइलेज मिल सकती है. 

Tags: Maruti Alto
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