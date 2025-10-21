Mappls vs Google Maps: देसी नेविगेशन ऐप ने मचाया धमाल? जानिए 5 जबरदस्त फीचर्स जो जानना चाहिए

Google Maps आज दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली नेविगेशन ऐप है. लेकिन भारत में अब उसे कड़ी टक्कर मिल रही है Mappls से, जिसे MapmyIndia ने खास तौर पर भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए बनाया है. इस देसी ऐप में वो सब कुछ है जो भारत की जटिल सड़कों, गलियों, ट्रैफिक और खराब एड्रेस सिस्टम को ध्यान में रखकर बनाया गया है. decades की मैपिंग एक्सपर्टीज़ और AI टेक्नोलॉजी के साथ Mappls भारतीय सड़कों पर असली हीरो बनकर उभर रही है.

Mappls Pin: अब गली-गली का पता भी मिलेगा सटीक

Mappls का सबसे यूनीक फीचर है – Mappls Pin. यह एक 6-अक्षरों वाला डिजिटल कोड होता है जो किसी भी जगह का सटीक लोकेशन दर्शाता है. यह फीचर खासतौर पर भारत की उलझी हुई और अनसुलझी एड्रेसिंग सिस्टम को हल करने के लिए है, जिससे रूरल या भीड़-भाड़ वाले इलाकों में भी सही लोकेशन शेयर करना आसान हो जाता है. यह DIGIPIN सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जिससे लोकेशन शेयर करना बेहद सरल हो जाता है.

Toll और Trip Cost Calculator – सफर शुरू करने से पहले जानें खर्च

Mappls में एक और शानदार फीचर है – Toll और Trip Cost Calculator. इससे आप किसी यात्रा को शुरू करने से पहले ही टोल टैक्स और फ्यूल खर्चा जान सकते हैं. यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो लंबी दूरी की यात्रा करते हैं या कमर्शियल ड्राइवर हैं. इससे समय और पैसा दोनों की बचत होती है.

3D Junction View – Flyover और एक्सिट की उलझन खत्म!

भारत के हाईवे और फ्लायओवर अक्सर इतने उलझे होते हैं कि एक्सपर्ट ड्राइवर भी कन्फ्यूज हो जाते हैं. Mappls इस समस्या को हल करता है रियलिस्टिक 3D जंक्शन व्यू के साथ, जिसमें लेन, एक्सिट, और नज़दीकी लैंडमार्क साफ-साफ दिखते हैं. यह फीचर ISRO के सैटेलाइट डेटा पर आधारित है और कॉम्प्लेक्स चौराहों पर आसान नेविगेशन देता है.

Live Traffic Signal Timers – अब जानिए लाइट कब ग्रीन होगी

बेंगलुरु जैसे ट्रैफिक से भरे शहरों में ये फीचर किसी वरदान से कम नहीं. Mappls दिखाता है लाइव ट्रैफिक सिग्नल टाइमर, जिसमें आपको रेड और ग्रीन लाइट का काउंटडाउन दिखाई देता है. यह फीचर AI-बेस्ड ट्रैफिक सिस्टम पर चलता है और ड्राइवर को ट्रैफिक जाम से बचाने, फ्यूल बचाने और सफर को स्मूद बनाने में मदद करता है.

India-Specific Road Alerts – सड़क के गड्ढों से बचाएगा Mappls

Mappls देता है भारतीय सड़कों के लिए लोकल रोड अलर्ट्स जैसे:

⦁ शार्प टर्न

⦁ स्पीड ब्रेकर

⦁ गड्ढे

⦁ स्पीड कैमरा

ये फीचर ज़्यादातर ग्लोबल ऐप्स में नहीं होता, और यही इसे भारतीय ड्राइविंग के लिए ज़्यादा सुरक्षित और कंविनियंट बनाता है.