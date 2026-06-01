Home > टेक - ऑटो > पहले पति से बनाया संबंध फिर लव मैरिज के 9 महीने बाद पत्नी ने किया ऐसा कांड, युवक ने उठाया खौफनाक दम

पहले पति से बनाया संबंध फिर लव मैरिज के 9 महीने बाद पत्नी ने किया ऐसा कांड, युवक ने उठाया खौफनाक दम

युवक ने जामुन के पेड़ पर चढ़कर एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने बताया कि उसकी पत्नि मायके से वापस घर नहीं आ रही है. साथ ही साथ यह भी बताया कि उसकी ससुराल वाले लोग उसे परेशान कर रहे हैं और जेल भिजवाने की भी बात कर रहे थे.

By: Kunal Mishra | Published: June 1, 2026 1:00:05 PM IST

पहले पति से बनाया संबंध फिर लव मैरिज के 9 महीने बाद पत्नी ने किया ऐसा कांड, युवक ने उठाया खौफनाक दम


Satna Suicide Case: मध्य प्रदेश के सतना जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा. दरअसल, यहां एक 24 वर्षीय युवक ने अपनी पत्नी के मायके जाने के बाद घर वापस नहीं आने पर गुस्से में आकर फांसी लगा ली. इस मामले में हैरान कर देने वाली बात यह है कि युवक ने यह आत्मघाती कदम उठाने से पहले बाकायदा एक वीडिया भी बनाया था, जिसमें उसने अपनी आपबीती सुनाई थी.

युवक ने जामुन के पेड़ पर चढ़कर एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने बताया कि उसकी पत्नि मायके से वापस घर नहीं आ रही है. साथ ही साथ यह भी बताया कि उसकी ससुराल वाले लोग उसे परेशान कर रहे हैं और जेल भिजवाने की भी बात कर रहे थे. 

You Might Be Interested In

क्या था पूरा मामला?

दरअसल, यह मामला जसो थाना क्षेत्र का है, जहां एक 24 वर्षीय युवक मनोज कुशवाहा ने 9 महीने पहले ही संजना कुशवाहा से शादी की थी. दोनों ने लव मैरिज की थी, जिसके बाद पहले उन्होंने कोर्ट मैरिज की, जिसके बाद 8 महीने तक महाराष्ट्र के पुणे शहर में साथ रह रहे थे. इसके बाद वे दोनों 27 मई को अपने घर लौटे. संजना का मायका भटगवां थाना रैगांव में था और वह पुणे से लौटने के बाद वहां चली गई. मनोज द्वारा उसे घर लाने की बात पर उसने साफ मना कर दिया वही घर लौटने क कतई तैयार नहीं थी. पत्नी को लगातार मनाने पर भी नहीं मानने पर मनोज का तनाव गहराता गया. इसे बाद उसका तनाव इतना बढ़ गया, जिसके बाद उसने गुस्से में आकर फांसी लगा ली. 

तेजी से वायरल हुआ वीडियो 

मनोज की मौत के 3 दिन बाद उसके द्वारा बनाया गया वीडियो तेजी से वायरल हो ने लगा. हालांकि, पुलिस वीडियो की जांच कर रही है. मनोज ने अपनी मौत का कारण अपनी पत्नि और उसके मायके वालों को बताया. मनोज ने पेड़ पर चढ़कर रोते हुए वीडियो बनाया जिसमें उसने कहा कि शादी के बाद 8 महीने तक रहने के बाद पत्नि मायके चलगी गई और कहती है कि मर जाओ, अब मुझे सिर्फ न्याय चाहिए…सब से न्याय चाहिए. यह वीडियो तेजी से तूल पकड़ रहा है.

Tags: Satna Suicide Case
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दुनिया का सबसे मोटा शहर? जानें इसका नाम यहां…

June 1, 2026

कब्ज को कहें Tata Bye.. बस इन 5 सब्जियों का...

June 1, 2026

मटके में भी गर्म हो रहा है पानी? अपनाएं ये...

May 31, 2026

वीकेंड पर देखें ये संस्पेंस-थ्रिलर फिल्में

May 31, 2026

मोरपंख लिए कातिलाना अंदाज में दिखीं ऐश्वर्या शर्मा, तस्वीरें हुईं...

May 31, 2026

‘तारक मेहता’ के सेट पर इस एक्ट्रेस को जबरन पहनाई...

May 31, 2026
पहले पति से बनाया संबंध फिर लव मैरिज के 9 महीने बाद पत्नी ने किया ऐसा कांड, युवक ने उठाया खौफनाक दम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पहले पति से बनाया संबंध फिर लव मैरिज के 9 महीने बाद पत्नी ने किया ऐसा कांड, युवक ने उठाया खौफनाक दम
पहले पति से बनाया संबंध फिर लव मैरिज के 9 महीने बाद पत्नी ने किया ऐसा कांड, युवक ने उठाया खौफनाक दम
पहले पति से बनाया संबंध फिर लव मैरिज के 9 महीने बाद पत्नी ने किया ऐसा कांड, युवक ने उठाया खौफनाक दम
पहले पति से बनाया संबंध फिर लव मैरिज के 9 महीने बाद पत्नी ने किया ऐसा कांड, युवक ने उठाया खौफनाक दम