स्लो लैपटॉप अब बनेगा रॉकेट! बस अपनाएं ये 6 आसान Trick, आप भी तुरंत करें ट्राय

अगर आपका Windows लैपटॉप बहुत स्लो चलता है, तो उसे बदलने या रीसेट करने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान सेटिंग्स और बदलाव करके आप अपने लैपटॉप की स्पीड को कई गुना बढ़ा सकते हैं. ये 6 ट्रिक्स पूरी तरह सुरक्षित और रिवर्सेबल हैं, यानी कोई रिस्क नहीं.

1. स्टार्टअप और बैकग्राउंड ऐप्स को करें ट्रिम

जब भी हम लैपटॉप ऑन करते हैं, कई ऐप्स अपने-आप चालू हो जाते हैं, जिससे सिस्टम स्लो हो जाता है.

इसके लिए Task Manager- Startup Apps खोलें और गैर-जरूरी ऐप्स को Disable करें.

फिर जाएं Settings – Apps – Advanced app settings – Background apps, और ज्यादातर को Never पर सेट कर दें.

2. Storage Sense को ऑन करें

Windows में एक ऑटो-क्लीनिंग फीचर आता है जिसे कहते हैं Storage Sense.

जाएं Settings – System – Storage – Storage Sense में.

इसे ऑन करें और क्लीनअप टाइमिंग “Every day” पर रखें.

अगर Downloads फोल्डर में जरूरी फाइलें नहीं हैं, तो उसकी क्लीनिंग भी सेट करें.

3. ब्राउजर टैब्स को स्लीप मोड में डालें

ब्राउजर (जैसे Chrome, Edge) सबसे ज्यादा RAM खाते हैं.

टैब स्लीपिंग फीचर ऑन करें ताकि जो टैब इस्तेमाल में नहीं हैं वो अपने-आप रेस्ट मोड में चले जाएं.

भारी एक्सटेंशन (extensions) को हटा दें या सीमित रखें.

4. GPU और पावर सेटिंग्स को ट्यून करें

कुछ ऐप्स बैकग्राउंड में GPU और CPU का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं.

जाएं Settings – System – Display – Graphics में.

जो ऐप जरूरी नहीं हैं उन्हें Integrated GPU पर सेट करें और Power Saving Mode ऑन करें.

इससे लैपटॉप का तापमान कंट्रोल में रहेगा और जब जरूरत होगी तब स्पीड और बढ़ जाएगी.

5. सर्च इंडेक्सिंग को सीमित करें

Windows लगातार फोल्डर स्कैन करता है ताकि सर्च फास्ट हो, लेकिन इससे सिस्टम स्लो हो सकता है.

जाएं Settings – Privacy & Security – Searching Windows – Advanced indexing में.

बड़े फोल्डर्स (जैसे वीडियो या प्रोजेक्ट फोल्डर) को एक्सक्लूड करें और मोड को Classic पर सेट करें.

6. Windows Update Queue को करें रीसेट

कई बार Windows अपडेट फाइलें फंस जाती हैं जिससे सिस्टम धीमा हो जाता है.

कमांड प्रॉम्प्ट (Admin Mode) खोलें और टाइप करें:

फिर SoftwareDistribution और Catroot2 फोल्डर डिलीट करें.

उसके बाद सर्विसेज दोबारा शुरू करें: