Home > टेक - ऑटो > महिंद्रा XUV 7XO के इन 3 फीचर्स ने उड़ाए सबके होश? इसके सामने लग्ज़री गाड़ियां भी भरेंगी पानी! लॉन्च से पहले जारी हुई पूरी डिटेल

महिंद्रा XUV 7XO के इन 3 फीचर्स ने उड़ाए सबके होश? इसके सामने लग्ज़री गाड़ियां भी भरेंगी पानी! लॉन्च से पहले जारी हुई पूरी डिटेल

Mahindra XUV 7XO teaser: महिंद्रा ने XUV 7XO के साथ कुछ ऐसे धांसू फीचर्स आ रहे हैं जो पहली बार किसी पेट्रोल-डीजल गाड़ी में दिखेंगे। अगर आप भी नई SUV लेने की सोच रहे हैं, तो रुकिए! यहां इस गाड़ी की पूरी डिटेल चेक कर लीजिये

By: Shivani Singh | Last Updated: December 26, 2025 9:52:14 PM IST

महिंद्रा XUV 7XO के इन 3 फीचर्स ने उड़ाए सबके होश? इसके सामने लग्ज़री गाड़ियां भी भरेंगी पानी! लॉन्च से पहले जारी हुई पूरी डिटेल


You Might Be Interested In

Mahindra XUV 7XO teaser: महिंद्रा अपनी बहुप्रतीक्षित SUV, XUV 7XO को 5 जनवरी, 2026 को लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर चुका है. लॉन्च में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में कंपनी नए टीज़र जारी कर लगातार इस गाड़ी को लेकर उत्सुकता (hype) बढ़ा रही है. हाल ही में जारी हुए लेटेस्ट टीज़र ने इस SUV के कई शानदार फीचर्स पर मुहर लगा दी है. आपको बता दें कि इस गाड़ी की प्री-बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है.

लेटेस्ट टीज़र में क्या है खास?

नया टीज़र XUV 7XO के कई प्रीमियम फीचर्स की झलक देता है.

You Might Be Interested In

मौजूदा XUV700 के 360-डिग्री कैमरे को अपग्रेड करते हुए, नई XUV 7XO में 540-डिग्री कैमरा दिया गया है. यह सराउंड-व्यू सेटअप ड्राइवर को पहले से कहीं बेहतर विजिबिलिटी देगा.

पीछे बैठने वाले यात्रियों के मनोरंजन के लिए इसमें खास ‘थिएटर मोड’ दिया गया है. इसे महिंद्रा के Adrenox+ सॉफ्टवेयर द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, जो इंफोटेनमेंट और कनेक्टिविटी को और स्मार्ट बनाता है.

गाड़ी का लुक महिंद्रा के लेटेस्ट इलेक्ट्रिक मॉडल (जैसे XEV 9S) से प्रेरित है. इसमें नई LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs), प्रोजेक्टर हेडलैंप्स और पीछे की तरफ उल्टे ‘L’ आकार के एलिमेंट्स वाली फुल-विड्थ लाइट बार दी गई है.

इंटीरियर और एक्सटीरियर में बड़े बदलाव

महिंद्रा ने इस बार लग्जरी और टेक्नोलॉजी पर काफी ध्यान दिया है

  • पहली बार महिंद्रा की किसी पेट्रोल/डीजल (ICE) गाड़ी में ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट देखने को मिलेगा. इसके साथ ही इसमें बड़ी पैनोरमिक सनरूफ भी दी गई है.
  • डैशबोर्ड अब ट्रिपल-टोन फिनिश में है. इसमें ब्राउन और टैन रंग का स्टीयरिंग व्हील, बेहतर क्वालिटी की अपहोल्स्ट्री और नए डोर ट्रिम्स मिलेंगे.
  • गाड़ी में वर्टिकल क्रोम एक्सेंट वाली ग्रिल, नए डुअल-टोन अलॉय व्हील्स और अपडेटेड बंपर दिए गए हैं. साथ ही, बोनट और टेलगेट पर ‘XUV 7XO’ की ब्रांडिंग साफ़ देखी जा सकती है.
  • टीज़र में दिखाया गया मॉडल टॉप-एंड AX7L वेरिएंट लग रहा है, जिसमें ‘बॉस मोड’ सीटिंग, नया सेंटर कंसोल और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs जैसे फीचर्स शामिल हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

मैकेनिकल तौर पर XUV 7XO में बड़े बदलाव की उम्मीद कम है. यह मौजूदा XUV700 के भरोसेमंद इंजन विकल्पों के साथ ही आएगी.

  • 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन.
  • ट्रांसमिशन के लिए 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक का विकल्प.
  • जरूरत पड़ने पर बेहतर ग्रिप के लिए इसमें ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) सेटअप भी मिलेगा.

You Might Be Interested In
Tags: MahindraMahindra XUV 7XOSUVteaser
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन भोजपुरी गानों को कॉपी कर चुका बॉलीवुड, यहां देखें...

December 27, 2025

सिर्फ थियेटर नहीं, अब स्ट्रीमिंग के भी ‘किंग’, इन एक्टर्स...

December 26, 2025

ऑफिस डेस्क के लिए क्या है बेस्ट स्नैक्स? काम के...

December 26, 2025

महिलाओं के लिए जरूरी, मेनोपॉज के लक्षणों को प्राकृतिक रूप...

December 26, 2025

किस न्यूट्रिशनिस्ट ने खोला किंग कोहली के फिटनेस के पीछे...

December 26, 2025

टीवी के पॉपुलर कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ऑल राउंडर हैं. वहीं...

December 26, 2025
महिंद्रा XUV 7XO के इन 3 फीचर्स ने उड़ाए सबके होश? इसके सामने लग्ज़री गाड़ियां भी भरेंगी पानी! लॉन्च से पहले जारी हुई पूरी डिटेल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

महिंद्रा XUV 7XO के इन 3 फीचर्स ने उड़ाए सबके होश? इसके सामने लग्ज़री गाड़ियां भी भरेंगी पानी! लॉन्च से पहले जारी हुई पूरी डिटेल
महिंद्रा XUV 7XO के इन 3 फीचर्स ने उड़ाए सबके होश? इसके सामने लग्ज़री गाड़ियां भी भरेंगी पानी! लॉन्च से पहले जारी हुई पूरी डिटेल
महिंद्रा XUV 7XO के इन 3 फीचर्स ने उड़ाए सबके होश? इसके सामने लग्ज़री गाड़ियां भी भरेंगी पानी! लॉन्च से पहले जारी हुई पूरी डिटेल
महिंद्रा XUV 7XO के इन 3 फीचर्स ने उड़ाए सबके होश? इसके सामने लग्ज़री गाड़ियां भी भरेंगी पानी! लॉन्च से पहले जारी हुई पूरी डिटेल