Mahindra XUV 7XO आज होगी लॉन्च, जानें क्या है इस प्रीमियम SUV के खास फीचर्स

Mahindra XUV 7XO Launch Today: अगर आप मिड-साइज सेगमेंट में नई SUV खरीदने का प्लान बना रहे है, तो यह खबर आपके लिए फायदेमंद हो सकती है. महिंद्रा आज (5 जनवरी, 2026) XUV 7XO SUV लॉन्च कर रही है. इसे सफल XUV700 के अपडेटेड वर्जन के तौर पर पेश किया जाएगा. कंपनी के टीजर वीडियो और स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि इस SUV में रीडिज़ाइन किया गया एक्सटीरियर और इंटीरियर है. साथ ही कई नए टेक्नोलॉजिकल फीचर्स भी है. आइए जानते हैं कि XUV 7XO में क्या खास है?

एक्सटीरियर डिज़ाइन

महिंद्रा के टीजर से XUV 7XO के एक्सटीरियर में बड़े बदलावों का पता चलता है, जो ब्रांड के नए इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट से प्रेरित है. SUV के फ्रंट में अब रीडिज़ाइन की गई LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स, प्रोजेक्टर हेडलैंप और वर्टिकल क्रोम डिटेलिंग वाली नई ग्रिल है. पीछे की तरफ एक उल्टे L-शेप की मेटैलिक कनेक्टेड फुल-विड्थ लाइट बार इसे मॉडर्न लुक देती है. नए डुअल-टोन अलॉय व्हील्स एक रिवाइज्ड बंपर, एक स्कल्पटेड बोनट और नए पेंट ऑप्शन XUV 7XO के शार्प और स्टाइलिश लुक को और बेहतर बनाते है.

इंटीरियर लेआउट और फीचर्स

महिंद्रा XUV 7XO के इंटीरियर में अपनी तरह का पहला ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट है. जिसमें एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक सेंट्रल इंफोटेनमेंट स्क्रीन और एक पैसेंजर-साइड स्क्रीन शामिल है. इसके अलावा केबिन में पैनोरमिक सनरूफ ट्रिपल-टोन डैशबोर्ड, नया डिज़ाइन किया गया सेंटर कंसोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, मल्टी-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जिंग, एक प्रीमियम ऑडियो सिस्टम (डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ) और कनेक्टेड कार फीचर्स मिलेंगे. बेहतर अपहोल्स्ट्री, नए डोर ट्रिम्स और ब्राउन-टैन स्टीयरिंग व्हील जैसे प्रीमियम फीचर्स SUV के केबिन को और बेहतर बनाते है.

पावरट्रेन और सेफ्टी

उम्मीद है कि XUV 7XO दो इंजन ऑप्शन के साथ आएगी. एक टर्बो-पेट्रोल और एक डीज़ल मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन उपलब्ध होंगे. सेफ्टी के मामले में टॉप वेरिएंट में मल्टीपल एयरबैग 360° कैमरा, लेवल 2 ADAS फीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है. पूरी स्पेसिफिकेशन्स और वेरिएंट-वाइज डिटेल्स लॉन्च के दिन बताई जाएंगी.

महिंद्रा XUV 7XO कीमत और मुकाबला

महिंद्रा XUV 7XO महिंद्रा की SUV रेंज में XUV 3XO से ऊपर पोजीशन की गई है. इंडस्ट्री के अनुमानों के मुताबिक इसकी कीमत लगभग ₹15 लाख से शुरू होकर वेरिएंट और इंजन ऑप्शन के आधार पर ₹22 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाएगी. महिंद्रा ने XUV 7XO की प्री-बुकिंग भी शुरू कर दी है. ग्राहक इसे सिर्फ़ ₹21,000 में बुक कर सकते है. हालांकि कंपनी लॉन्च के समय वेरिएंट के हिसाब से सही कीमत बताएगी.

इस प्राइस रेंज में XUV 7XO सीधे Hyundai Creta, Kia Seltos और इस सेगमेंट की दूसरी आने वाली SUVs को टक्कर देगी.