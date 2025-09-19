Mahindra ला रहा धांसू माइलेज वाली छोटी SUV कार! डिजाइन होगा जबरदस्त, मिडिल क्लास की होगी मौज

Mahindra XUV 3XO पहली बार 2024 में XUV300 के रूप में लॉन्च की गई थी. यह कार अपने शानदार केबिन, फीचर्स और इंजन ऑप्शंस की वजह से ग्राहकों के बीच काफी पॉपुलर हो गई. वर्तमान में इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹7.49 लाख है, जबकि इसका टॉप वेरिएंट AX7 L Turbo AT ₹15.80 लाख तक जाता है. वहीं डीजल वेरिएंट की कीमत ₹9.99 लाख से शुरू होती है.

2026 में आएगा हाइब्रिड और EV वर्जन

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, महिंद्रा अपनी बिक्री को बढ़ाने और कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में पकड़ मजबूत करने के लिए 2026 में XUV 3XO का हाइब्रिड और EV वर्जन लॉन्च कर सकती है. यह महिंद्रा का पहला हाइब्रिड मॉडल होगा जिसमें 1.2 लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन और एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम दिया जाएगा.

EV वर्जन में 35kWh बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है जो एक इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा होगा. हाइब्रिड और EV दोनों वर्जन में नए एलॉय व्हील्स, “Hybrid” या “EV” बैज और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए अपडेटेड सॉफ्टवेयर जैसे बदलाव हो सकते हैं.

नई जनरेशन की Mahindra XUV 3XO

महिंद्रा ने 15 अगस्त 2025 को Vision X Concept SUV पेश की थी. इसी कॉन्सेप्ट से नई जनरेशन की XUV 3XO इंस्पायर होगी. यह SUV महिंद्रा के NU IQ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हो सकती है, जो कई पावरट्रेन ऑप्शंस को सपोर्ट करता है. डिजाइन की बात करें तो कॉन्सेप्ट मॉडल में महिंद्रा का नया लोगो, बंद ग्रिल, स्टाइलिश बोनट, कूपे स्टाइल विंडशील्ड, डुअल-टोन अलॉय व्हील्स और ब्लैक क्लैड्डिंग दी गई थी. प्रोडक्शन वर्जन में डिजाइन में हल्के बदलाव हो सकते हैं.

किनसे होगी टक्कर?

नई Mahindra XUV 3XO का हाइब्रिड और EV वर्जन लॉन्च होने के बाद इसका सीधा मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, हुंडई क्रेटा और किआ सोनेट जैसी पॉपुलर SUVs से होगा.