Mahindra ला रहा धांसू माइलेज वाली छोटी SUV कार! डिजाइन होगा जबरदस्त, मिडिल क्लास की होगी मौज
Home > टेक - ऑटो > Mahindra ला रहा धांसू माइलेज वाली छोटी SUV कार! डिजाइन होगा जबरदस्त, मिडिल क्लास की होगी मौज

Mahindra ला रहा धांसू माइलेज वाली छोटी SUV कार! डिजाइन होगा जबरदस्त, मिडिल क्लास की होगी मौज

नई Mahindra XUV 3XO का हाइब्रिड और EV वर्जन लॉन्च होने के बाद इसका सीधा मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, हुंडई क्रेटा और किआ सोनेट जैसी पॉपुलर SUVs से होगा.

By: Renu chouhan | Published: September 19, 2025 2:54:14 PM IST

Mahindra ला रहा धांसू माइलेज वाली छोटी SUV कार! डिजाइन होगा जबरदस्त, मिडिल क्लास की होगी मौज

Mahindra XUV 3XO पहली बार 2024 में XUV300 के रूप में लॉन्च की गई थी. यह कार अपने शानदार केबिन, फीचर्स और इंजन ऑप्शंस की वजह से ग्राहकों के बीच काफी पॉपुलर हो गई. वर्तमान में इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹7.49 लाख है, जबकि इसका टॉप वेरिएंट AX7 L Turbo AT ₹15.80 लाख तक जाता है. वहीं डीजल वेरिएंट की कीमत ₹9.99 लाख से शुरू होती है.

2026 में आएगा हाइब्रिड और EV वर्जन
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, महिंद्रा अपनी बिक्री को बढ़ाने और कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में पकड़ मजबूत करने के लिए 2026 में XUV 3XO का हाइब्रिड और EV वर्जन लॉन्च कर सकती है. यह महिंद्रा का पहला हाइब्रिड मॉडल होगा जिसमें 1.2 लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन और एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम दिया जाएगा.

EV वर्जन में 35kWh बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है जो एक इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा होगा. हाइब्रिड और EV दोनों वर्जन में नए एलॉय व्हील्स, “Hybrid” या “EV” बैज और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए अपडेटेड सॉफ्टवेयर जैसे बदलाव हो सकते हैं.

नई जनरेशन की Mahindra XUV 3XO
महिंद्रा ने 15 अगस्त 2025 को Vision X Concept SUV पेश की थी. इसी कॉन्सेप्ट से नई जनरेशन की XUV 3XO इंस्पायर होगी. यह SUV महिंद्रा के NU IQ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हो सकती है, जो कई पावरट्रेन ऑप्शंस को सपोर्ट करता है. डिजाइन की बात करें तो कॉन्सेप्ट मॉडल में महिंद्रा का नया लोगो, बंद ग्रिल, स्टाइलिश बोनट, कूपे स्टाइल विंडशील्ड, डुअल-टोन अलॉय व्हील्स और ब्लैक क्लैड्डिंग दी गई थी. प्रोडक्शन वर्जन में डिजाइन में हल्के बदलाव हो सकते हैं.

किनसे होगी टक्कर?
नई Mahindra XUV 3XO का हाइब्रिड और EV वर्जन लॉन्च होने के बाद इसका सीधा मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, हुंडई क्रेटा और किआ सोनेट जैसी पॉपुलर SUVs से होगा.

Tags: MahindraMahindra XUVMahindra XUV 3XO EVmahindra xuv 3xo hybrid
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मॉडर्न और स्टाइलिश दिखने के लिए अपनाएं ये टॉप लिपस्टिक...

September 20, 2025

हॉटनेस का तड़का! Kangana Sharma ने अपने बदन को दिखाकर...

September 20, 2025

बोल्ड लुक में छाईं Huma Qureshi, सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

शारदीय नवरात्र में करें इन मां दुर्गा के मंत्रों का...

September 19, 2025

Game of Thrones वे मोमेंट्स जब दर्शकों की धड़कनें थम...

September 19, 2025

Dakota Johnson के बोल्ड आउटफिट्स ने बढ़ाई सोशल मीडिया की...

September 19, 2025
Mahindra ला रहा धांसू माइलेज वाली छोटी SUV कार! डिजाइन होगा जबरदस्त, मिडिल क्लास की होगी मौज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Mahindra ला रहा धांसू माइलेज वाली छोटी SUV कार! डिजाइन होगा जबरदस्त, मिडिल क्लास की होगी मौज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Mahindra ला रहा धांसू माइलेज वाली छोटी SUV कार! डिजाइन होगा जबरदस्त, मिडिल क्लास की होगी मौज
Mahindra ला रहा धांसू माइलेज वाली छोटी SUV कार! डिजाइन होगा जबरदस्त, मिडिल क्लास की होगी मौज
Mahindra ला रहा धांसू माइलेज वाली छोटी SUV कार! डिजाइन होगा जबरदस्त, मिडिल क्लास की होगी मौज
Mahindra ला रहा धांसू माइलेज वाली छोटी SUV कार! डिजाइन होगा जबरदस्त, मिडिल क्लास की होगी मौज