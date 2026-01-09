Home > टेक - ऑटो > Mahindra XUV 3XO EV VS Tata Nexon EV: रेंज, फीचर्स और कीमत; किसे खरीदना बेहतर? जानें पूरी तुलना

Mahindra XUV 3XO EV VS Tata Nexon EV: रेंज, फीचर्स और कीमत; किसे खरीदना बेहतर? जानें पूरी तुलना

Mahindra XUV 3XO EV VS Tata Nexon EV: महिंद्रा EV सेगमेंट में महिंद्रा XUV 3XO EV पेश करती है. जबकि टाटा नेक्सन EV पेश करती है. हम आपको बताएंगे कि रेंज, फीचर्स और कीमत के मामले में आपके लिए कौन सी बेहतर पसंद हो सकती है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 9, 2026 7:06:45 PM IST

Mahindra XUV 3XO EV VS Tata Nexon EV 1
Mahindra XUV 3XO EV VS Tata Nexon EV 1


Mahindra XUV 3XO EV VS Tata Nexon EV: भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग लगातार बढ़ रही है. इसके जवाब में कई मैन्युफैक्चरर्स अलग-अलग सेगमेंट में कई तरह की कारें और SUV पेश कर रहे है. महिंद्रा EV सेगमेंट में महिंद्रा XUV 3XO EV पेश करती है. जबकि टाटा नेक्सन EV पेश करती है. हम आपको बताएंगे कि रेंज, फीचर्स और कीमत के मामले में आपके लिए कौन सी बेहतर पसंद हो सकती है.

Mahindra XUV 3XO EV VS Tata Nexon EV

Mahindra XUV 3XO EV: महिंद्रा ने हाल ही में EV सेगमेंट में XUV 3XO EV लॉन्च की है. यह EV मैन्युफैक्चरर के फीचर्स के साथ आती है जैसे 10.25-इंच टचस्क्रीन, 10.25-इंच TFT डिजिटल कैमरा वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, Apple CarPlay, 7-स्पीकर हरमन कार्डन + डॉल्बी एटमॉस, डुअल-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, 65W टाइप C USB चार्जिंग पोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो हेडलैंप, ऑटो वाइपर, 80+ कनेक्टेड फीचर्स, एलेक्सा बिल्ट-इन, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, LED फॉग लैंप, 17-इंच अलॉय व्हील्स, बॉडी क्लैडिंग, LED टेललैंप, पैनोरमिक स्काई-रूफ, सॉफ्ट-टच प्लास्टिक, लेदरेट सीटें, 360-डिग्री कैमरा है.

Tata Nexon EV: दूसरी ओर टाटा नेक्सन EV में LED लाइट्स, LED टेल लैंप, पैडल शिफ्टर्स, चार्जिंग पोर्ट, कूल्ड ग्लव बॉक्स, रियर AC वेंट, फ्रंट सीट वेंटिलेशन, पैनोरमिक सनरूफ, पार्किंग सेंसर, चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक, ऑटो होल्ड, हिल असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर, छह एयरबैग, ESP, ABS, EBD, SOS कॉल, TPMS, 360-डिग्री कैमरा, ऑटो हेडलैंप, रेन-सेंसिंग वाइपर, OTA अपडेट, ऑटो-डिमिंग IRVM, एयर प्यूरीफायर, Apple CarPlay, एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस चार्जर और 31.24-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स है.

Mahindra XUV 3XO EV VS Tata Nexon EV रेंज

Mahindra XUV 3XO EV: महिंद्रा की XUV 3XO EV में 39.4 kWh की बैटरी है. जो 285 किलोमीटर तक की रेंज देती है. मोटर SUV को 110 kW की पावर और 310 Nm का टॉर्क देती है. यह SUV सिर्फ़ 8.3 सेकंड में 0-100 kmph की स्पीड पकड़ सकती है.

Tata Nexon EV: Tata Nexon EV के 30 kWh वेरिएंट में 95 kW पावर और 215 Nm टॉर्क वाली मोटर है. यह 0-100 kmph की स्पीड तक पहुंचने में 9.2 सेकंड का समय लेती है. इसमें कई ड्राइविंग मोड मिलते है. यह एक बार चार्ज करने पर 210-230 kmph की रियल-वर्ल्ड रेंज दे सकती है. 45 kWh वेरिएंट में 106 kW पावर और 215 Nm टॉर्क है. यह 0-100 kmph की स्पीड तक पहुंचने में 8.9 सेकंड का समय लेती है. यह वेरिएंट एक बार चार्ज करने पर 350-375 kmph तक चलाया जा सकता है.

Mahindra XUV 3XO EV VS Tata Nexon EV कीमत

Mahindra XUV 3XO EV: महिंद्रा ने XUV 3XO EV को ₹13.89 लाख की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है. इसके टॉप वेरिएंट की कीमत ₹14.96 लाख (एक्स-शोरूम) है.

Tata Nexon EV: दूसरी ओर Tata Nexon EV की शुरुआती कीमत ₹12.49 लाख (एक्स-शोरूम) है. इसके टॉप वेरिएंट को ₹17 लाख (एक्स-शोरूम) में खरीदा जा सकता है.

Tags: MahindraMahindra XUV 3XO EVTata Nexon EVXUV 3XO EVXUV 3XO EV vs Nexon EV
