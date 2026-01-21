Mahindraa की Thar या XUV 30O, कौन सी कार है ज्यादा खास, देखें दोनों में अंतर

Mahindra Thar vs Mahindraa XUV 300: अगर आप कार लवर हैं और इस महीने कोई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो हम आपके लिए महिंद्रा की दो शानदार कारें लेकर आए हैं. महिंद्रा फैमिली ने बहुत सी तरह की कारे निकाली हैं. जिनमें थार और एक्सयूवी 300 दो मेन मॉडल है. अक्सर लोग थार को ऑफ रोडिंग के लिए ज्यादा पसंद करते हैं, वहीं एक्सयूवी 300 शहर में चलाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है. आइए जानते हैं कि जोनों कारों में कितना अंतर है और कौन सी कार आपके लिए बेहतर है.

कार की कीमत में अंतर

महिंद्रा थार एक लाइफस्टाइल और एडवेंचर SUV है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 9.99 लाख रुपये है. वहीं, महिंद्रा एक्सयूवी 300 शहर और फैमिली ड्राइविंग के लिए बनाई गई कॉम्पैक्ट SUV है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.99 लाख रुपये से शुरू होती है.

कार के इंजन की परफॉर्मेंस

महिंद्रा थार

इंजन: 1497 सीसी, 4-सिलेंडर, डीजल

पावर: 117 बीएचपी

टॉर्क: 300 एनएम

ट्रांसमिशन: 6-स्पीड मैनुअल

महिंद्रा एक्सयूवी 300

इंजन: 1197 सीसी, 3-सिलेंडर, पेट्रोल

पावर: 109 बीएचपी

टॉर्क: 200 एनएम

ट्रांसमिशन: 6-स्पीड मैनुअल

माइलेज: लगभग 17 किलोमीटर प्रति लीटर

थार ज्यादा पावरफुल है और ऑफ-रोडिंग के लिए बेहतर है, जबकि एक्सयूवी 300 शहर की ड्राइविंग में ज्यादा किफायती और आरामदायक है.

बैठने की क्षमता और ईंधन टैंक

थार: 2 रो में 4 सीटें, 3 दरवाजे, 45 लीटर फ्यूल टैंक

एक्सयूवी 300: 2 रो में 5 सीटें, 5 दरवाजे, 42 लीटर फ्यूल टैंक

थार छोटे परिवार या दोस्तों के साथ एडवेंचर के लिए ठीक है, वहीं एक्सयूवी 300 बड़े परिवार के लिए ज्यादा सुविधाजनक है.

रंग ऑप्शन

थार: स्टील ब्लैक, टैंगो रेड, डीप फॉरेस्ट

एक्सयूवी 300: रेड रेंज, एक्वा मैरीन, पर्ल व्हाइट, नापोली ब्लैक, डसैट सिल्वर

एक्सयूवी 300 में रंगों की संख्या ज्यादा है, जो शहर में पसंद आने वाले रंगों के हिसाब से हैं.

कार की सेफटी

थार: ग्लोबल NCAP में 4-स्टार रेटिंग

एक्सयूवी 300: ग्लोबल NCAP में 5-स्टार रेटिंग

सुरक्षा के मामले में एक्सयूवी 300 थोड़ी आगे है.

आराम और माइलेज

थार ऑफ-रोडिंग के लिए मजबूत है, लेकिन खराब सड़कों पर यात्रियों को झटके लग सकते हैं. एक्सयूवी 300 में सिटी ड्राइविंग के लिए बेहतर सस्पेंशन और आरामदायक सीटें हैं.

थार माइलेज: 8-9 किलोमीटर प्रति लीटर

एक्सयूवी 300 माइलेज: 17-20 किलोमीटर प्रति लीटर