लॉन्च से पहले दिखी नई 2025 Mahindra Thar, फीचर्स देख आप भी रह जाएंगे दंग!

भारत की सबसे पॉपुलर लाइफस्टाइल SUV Mahindra Thar जल्द ही अपने अपडेटेड 3-डोर वर्जन में लॉन्च होने वाली है. ऑफ-रोडिंग के शौकीनों और युवाओं के बीच यह SUV हमेशा से खास जगह रखती है. लॉन्च से पहले ही इसे डीलरशिप यार्ड में देखा गया है, जहां इसके कई नए अपडेट सामने आए हैं. Thar Roxx के बाद अब Mahindra अपनी इस आइकॉनिक SUV को और भी बेहतर फीचर्स के साथ पेश करने की तैयारी में है. आइए जानते हैं 2025 Mahindra Thar 3-डोर में क्या खास मिलने वाला है.

2025 Mahindra Thar का एक्सटीरियर अपडेट

नई Thar 3-डोर RWD के एक्सटीरियर में ज्यादा बड़े बदलाव देखने को नहीं मिले हैं. SUV का व्हील डिजाइन पहले जैसा ही रखा गया है और इसमें CEAT A/T टायर्स लगाए गए हैं. सबसे बड़ा बदलाव यह है कि Mahindra अब फिर से 5 अलॉय व्हील्स दे रही है, जिसे पहले हटा दिया गया था.

SUV के फ्रंट डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है. इसमें अभी भी रिफ्लेक्टर हेडलाइट्स और फॉग लाइट्स दी गई हैं. वहीं पीछे की ओर अब इसमें रियर वॉशर, वाइपर और डिफॉगर जोड़े गए हैं. सबसे खास बात यह है कि इस बार SUV में रिवर्स कैमरा भी दिया गया है, जो Thar Roxx की तरह फिट किया गया है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि इसमें रियर डिस्क ब्रेक या इंटरनली ऑपरेटेड फ्यूल फिलर कैप मिलेगा या नहीं.

2025 Mahindra Thar का इंटीरियर अपडेट

असल बदलाव SUV के इंटीरियर में देखने को मिल रहे हैं. नई Thar में अब नया स्टीयरिंग व्हील और 10.2-इंच का फ्री-स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन दिया गया है, जिसे Thar Roxx से लिया गया है.

इसके अलावा इसमें कई नए प्रीमियम फीचर्स जोड़े गए हैं जैसे:

– वायरलेस चार्जिंग पैड

– फ्रंट आर्मरेस्ट

– रिवाइज्ड डोर ट्रिम्स

– पावर विंडो स्विच

– सॉफ्ट-टच एलिमेंट्स

इन बदलावों से SUV का केबिन और भी प्रीमियम और मॉडर्न महसूस होगा.