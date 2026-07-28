Mahindra Scorpio N Facelift: लॉन्च से पहले लीक हुआ इंटीरियर, पैनोरमिक सनरूफ समेत मिलेंगे कई प्रीमियम फीचर्स

Mahindra Scorpio N Facelift: महिंद्रा स्कॉर्पियो एन भारतीय SUV बाजार की सबसे लोकप्रिय गाड़ियों में से एक है. करीब चार साल पहले लॉन्च हुई इस SUV ने अपनी दमदार परफॉर्मेंस, शानदार रोड प्रेजेंस और ऑफ-रोड क्षमता के दम पर ग्राहकों के बीच खास पहचान बनाई है. अब कंपनी इसकी लोकप्रियता को बनाए रखने के लिए स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट लाने की तैयारी कर रही है.
हाल ही में नई Scorpio N फेसलिफ्ट का एक वीडियो सामने आया है, जिसे महिंद्रा के चाकन (Chakan) प्लांट का बताया जा रहा है. इससे संकेत मिल रहे हैं कि कंपनी ने इस SUV का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है. वीडियो में कार के इंटीरियर और कुछ नए फीचर्स की झलक देखने को मिली है.
पहली बार मिलेगा पैनोरमिक सनरूफ
नई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव पैनोरमिक सनरूफ के रूप में देखने को मिल सकता है. मौजूदा मॉडल में सिंगल-पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलता है, लेकिन फेसलिफ्ट वर्जन में बड़ा पैनोरमिक सनरूफ दिया जा सकता है, जिससे केबिन पहले से ज्यादा खुला और प्रीमियम महसूस होगा. महिंद्रा पिछले कुछ समय से Scorpio N में लगातार नए फीचर्स जोड़ रही है.जून 2025 में कंपनी ने Z8T वेरिएंट लॉन्च किया था, जिसमें ADAS, 12-स्पीकर Sony साउंड सिस्टम, फ्रंट कैमरा, पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जैसे फीचर्स शामिल किए गए थे. अब पैनोरमिक सनरूफ इस SUV को और भी प्रीमियम बनाने का काम करेगा.
मिलेगा बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
मौजूदा Scorpio N में 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है.लेकिन लीक हुए वीडियो के मुताबिक फेसलिफ्ट मॉडल में 10.25-इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा. यह वही यूनिट हो सकती है जो पहले से महिंद्रा थार रॉक्स और महिंद्रा एक्सयूवी 3 एक्सओ में देखने को मिलती है. बड़ी स्क्रीन के साथ डैशबोर्ड का लेआउट भी बदला गया है. पहले जहां वर्टिकल AC वेंट्स मिलते थे, अब उनकी जगह हॉरिजॉन्टल AC वेंट्स दिए जाएंगे, जिससे इंटीरियर ज्यादा मॉडर्न दिखाई देगा.
पूरी तरह डिजिटल होगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
नई स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट में 10.25-इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलने की उम्मीद है. मौजूदा सेमी-डिजिटल क्लस्टर की जगह नया डिजिटल डिस्प्ले ड्राइवर को नेविगेशन, ADAS अलर्ट, वाहन की जानकारी और अन्य जरूरी ड्राइविंग डेटा एक ही स्क्रीन पर दिखाएगा. इससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस पहले से ज्यादा हाई-टेक हो जाएगा.
एक्सटीरियर में होंगे हल्के बदलाव
फेसलिफ्ट मॉडल होने की वजह से Scorpio N के बाहरी डिजाइन में बड़े बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे.हालांकि, इसमें कुछ कॉस्मेटिक अपडेट किए जा सकते हैं, जिनमें शामिल हैं.
- नया 5-स्पोक अलॉय व्हील डिजाइन
- अपडेटेड फ्रंट ग्रिल
- नए डिजाइन के बंपर
- कुछ नए एक्सटीरियर कलर ऑप्शन
इन छोटे-छोटे बदलावों से SUV का लुक पहले से ज्यादा फ्रेश और आकर्षक नजर आएगा.
इंजन में नहीं होगा कोई बदलाव
महिंद्रा Scorpio N Facelift के इंजन में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. कंपनी मौजूदा इंजन विकल्पों को ही जारी रख सकती है.
संभावित इंजन विकल्प
|विशेषता
|2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन
|2.2-लीटर डीजल इंजन
|इंजन
|2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|2.2-लीटर डीजल
|अधिकतम पावर
|203 PS
|175 PS तक
|अधिकतम टॉर्क
|370 Nm (मैनुअल), 380 Nm (ऑटोमैटिक)
|370 Nm (मैनुअल), 400 Nm (ऑटोमैटिक) तक
|ट्रांसमिशन
|6-स्पीड मैनुअल / 6-स्पीड ऑटोमैटिक
|6-स्पीड मैनुअल / 6-स्पीड ऑटोमैटिक
|ड्राइवट्रेन
|रियर-व्हील ड्राइव (RWD)
|रियर-व्हील ड्राइव (RWD) / फोर-व्हील ड्राइव (4WD)
कब हो सकती है लॉन्च?
हालांकि कंपनी ने अभी आधिकारिक लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट को 15 अगस्त के आसपास लॉन्च किया जा सकता है.
संभावित कीमत
नई स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग ₹14 लाख रहने की उम्मीद है. नए फीचर्स के कारण इसकी कीमत मौजूदा मॉडल के मुकाबले थोड़ी ज्यादा हो सकती है.
किन गाड़ियों से होगा मुकाबला?
महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का सीधा मुकाबला किसी एक SUV से नहीं है. हालांकि बाजार में यह कई लोकप्रिय मॉडलों का विकल्प बनकर सामने आती है. इनमें शामिल हैं:
- टाटा सफारी
- महिंद्रा XUV700
- महिंद्रा थार रॉक्स
- टोयोटा इनोवा क्रिस्टा
महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट में कंपनी डिजाइन की बजाय फीचर्स पर ज्यादा फोकस करती नजर आ रही है. पैनोरमिक सनरूफ, बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और प्रीमियम इंटीरियर जैसे अपडेट इसे पहले से ज्यादा आधुनिक और आकर्षक बनाएंगे. यदि इसकी कीमत प्रतिस्पर्धी रखी जाती है, तो यह फेसलिफ्ट भारतीय SUV बाजार में स्कॉर्पियो एन की लोकप्रियता को और मजबूत कर सकती है.