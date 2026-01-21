महिंद्रा ने iMAXX टेक और कम्फर्ट अपग्रेड के साथ लॉन्च कीं अपडेटेड बोलेरो कैंपर और पिक-अप, वेरिएंट-वाइज़ यहां देखें कीमत

Mahindra Bolero Camper: महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने दो सबसे पॉपुलर कमर्शियल गाड़ियों – बोलेरो कैंपर और महिंद्रा पिक-अप रेंज का अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है. इस अपडेट के साथ, महिंद्रा बोलेरो कैंपर अब एडवांस्ड iMAXX टेलीमैटिक्स से लैस है. वहीं, बोलेरो पिक-अप में सभी मौसम की स्थितियों में बेहतर आराम के लिए एयर कंडीशनिंग और हीटिंग की सुविधा दी गई है.

महिंद्रा बोलेरो कैंपर के फीचर्स

डिटेल्स की बात करें तो, महिंद्रा बोलेरो कैंपर iMAXX टेलीमैटिक्स सिस्टम के ज़रिए एडवांस्ड कनेक्टेड टेक्नोलॉजी से लैस है, जो फ्लीट की एफिशिएंसी और मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए रियल-टाइम जानकारी देता है. अपनी स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ, इस मॉडल में नए डेकल्स, बॉडी-कलर्ड ORVMs और दरवाज़े के हैंडल के साथ एक नया डिज़ाइन दिया गया है, जो इसे ज़्यादा मॉडर्न लुक देता है.

पीछे बैठने वाले यात्रियों को हेडरेस्ट का फायदा मिलता है, जबकि केबिन में सभी मौसम की स्थितियों के हिसाब से एयर कंडीशनिंग और हीटर दोनों शामिल हैं. ब्लूटूथ कॉलिंग वाला म्यूज़िक सिस्टम चलते-फिरते सुविधा और मनोरंजन देता है. वैल्यू को और बढ़ाने के लिए, महिंद्रा ने सभी वेरिएंट में कई फीचर्स को स्टैंडर्ड कर दिया है.

रिक्लाइनर ड्राइवर सीट

इनमें हेडरेस्ट वाली रिक्लाइनर ड्राइवर सीट, ज़्यादा आराम के लिए चौड़ी को-ड्राइवर सीट, और सेंट्रल लॉकिंग, रियर सीट बेल्ट और क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम जैसे प्रैक्टिकल फीचर्स शामिल हैं. ये सभी अपग्रेड मिलकर हर ग्राहक के लिए एक बेहतरीन, आरामदायक और कनेक्टेड ड्राइविंग अनुभव सुनिश्चित करते हैं.

महिंद्रा बोलेरो कैंपर में 2.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड डीज़ल इंजन है, जो 2WD और 4WD ऑप्शन के साथ आता है. यह इंजन 3200 rpm पर 80 hp की पीक पावर और टॉर्क आउटपुट और 1400-2000 rpm पर 200 Nm का मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट देने में सक्षम है.

यहां महिंद्रा बोलेरो कैंपर की वेरिएंट-वाइज़ कीमतें दी गई हैं:

बोलेरो कैंपर वेरिएंट एक्स-शोरूम कीमत

नॉन-AC 2WD Rs 9.85 लाख

नॉन-AC 4WD Rs 10.13 लाख

गोल्ड ZX Rs 10.20 लाख

गोल्ड RX Rs 10.25 लाख

गोल्ड RX 4WD Rs 10.49 लाख

महिंद्रा बोलेरो पिक-अप

महिंद्रा बोलेरो पिक-अप अब नए फ्रंट डिज़ाइन, हेडरेस्ट वाली रिक्लाइनिंग ड्राइवर सीट और बेहतर आराम के लिए चौड़ी को-ड्राइवर सीट के साथ आती है. ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए, महिंद्रा ने हीटिंग और एयर-कंडीशनिंग सिस्टम भी जोड़े हैं, जो सभी मौसम की स्थितियों में सुविधा सुनिश्चित करते हैं.

महिंद्रा बोलेरो पिक-अप में वही जाना-पहचाना 2.5-लीटर डीजल इंजन है जो महिंद्रा बोलेरो कैंपर में देखा गया था. यह पावर यूनिट भारतीय बाज़ार में 2WD और 4WD ऑप्शन के साथ उपलब्ध है.

यहां महिंद्रा बोलेरो पिक-अप की वेरिएंट-वाइज कीमतें दी गई हैं:

बोलेरो पिक-अप वेरिएंट एक्स-शोरूम कीमत

पिक-अप MS CBC Rs 9.19 लाख

पिक-अप MS FB Rs 9.70 लाख

पिक-अप PS FB Rs 9.75 लाख

पिक-अप PS FB AC Rs 9.99 लाख

पिक-अप 4WD CBC Rs 9.50 लाख

पिक-अप 4WD Rs 9.73 लाख