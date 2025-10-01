Mahindra देगा Gen Z को Diwali Gift! ला रहा है 3 डोर वाली Thar के साथ ये 2 धांसू SUV
Home > टेक - ऑटो > Mahindra देगा Gen Z को Diwali Gift! ला रहा है 3 डोर वाली Thar के साथ ये 2 धांसू SUV

Mahindra देगा Gen Z को Diwali Gift! ला रहा है 3 डोर वाली Thar के साथ ये 2 धांसू SUV

कंपनी लगातार तीन नई SUV लॉन्च करेगी. शुरुआत होगी अपडेटेड Bolero Neo और स्टैंडर्ड Bolero से, जो 6 अक्टूबर को बाजार में आएंगी. इसके कुछ ही दिनों बाद, कंपनी अपनी सबसे पॉपुलर गाड़ी Thar 3-door फेसलिफ्ट को पेश करेगी.

By: Renu chouhan | Published: October 1, 2025 9:13:46 AM IST

Mahindra देगा Gen Z को Diwali Gift! ला रहा है 3 डोर वाली Thar के साथ ये 2 धांसू SUV

इस फेस्टिव सीजन में महिंद्रा अपने ग्राहकों को जबरदस्त तोहफा देने जा रही है. कंपनी लगातार तीन नई SUV लॉन्च करेगी. शुरुआत होगी अपडेटेड Bolero Neo और स्टैंडर्ड Bolero से, जो 6 अक्टूबर को बाजार में आएंगी. इसके कुछ ही दिनों बाद, कंपनी अपनी सबसे पॉपुलर गाड़ी Thar 3-door फेसलिफ्ट को पेश करेगी. इतना ही नहीं, महिंद्रा अपनी XUV700 रेंज को भी अगले साल की शुरुआत में रिफ्रेश करने की तैयारी कर रही है.

Bolero Neo का नया रूप
Bolero Neo, जिसे पहले TUV300 के नाम से जाना जाता था, अब अपने दूसरे फेसलिफ्ट के साथ आएगी. इसमें नई ग्रिल, हल्का बदला हुआ बंपर और केबिन के अंदर कई छोटे अपडेट्स मिलेंगे. टॉप वेरिएंट्स में नई अपहोल्स्ट्री और कुछ नए फीचर्स भी जोड़े जाएंगे. डीलर्स की मानें तो इसके सस्पेंशन को और आरामदायक बनाया गया है. हालांकि, इंजन में कोई बदलाव नहीं होगा.

स्टैंडर्ड Bolero में ताजगी भरे अपडेट्स
Bolero Neo के साथ ही स्टैंडर्ड Bolero में भी हल्के-फुल्के बदलाव किए जाएंगे. अभी तक ज्यादा डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें कॉस्मेटिक अपडेट्स और कुछ इंटीरियर चेंज देखने को मिलेंगे. पिछले दो दशकों से यह SUV छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी रही है. भरोसेमंद और मजबूत होने के कारण Bolero आज भी लोगों की पहली पसंद है.

Thar 3-door फेसलिफ्ट का इंतजार
महिंद्रा की असली ब्लॉकबस्टर SUV Thar का 3-door मॉडल भी नए फेसलिफ्ट अवतार में आएगा. अक्टूबर 2020 में लॉन्च हुई Thar ने अब तक 2.59 लाख से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री की है. Thar फैमिली में इसकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है. नए फेसलिफ्ट वर्जन में प्रीमियम केबिन, सॉफ्ट-टच मटेरियल और बड़ा इंफोटेनमेंट स्क्रीन जैसी खूबियां शामिल होंगी. हालांकि इंजन लाइन-अप पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन फीचर्स और डिजाइन अपडेट्स इसे और खास बनाएंगे.

दिवाली पर SUV मार्केट में बड़ी टक्कर
महिंद्रा का यह लॉन्च प्लान साफ दिखाता है कि कंपनी फेस्टिव सीजन में बड़ी सेल पकड़ना चाहती है. नई Thar और अपडेटेड Bolero फैमिली के साथ कंपनी मारुति, टाटा और Hyundai जैसी कंपनियों को कड़ी चुनौती देने की तैयारी में है.

Tags: bolero neo 2025diwali car launchMahindramahindra thar facelift
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जेनिफर विंगेट ने अपने ही पति को सबके सामने जड़...

October 2, 2025

कोरियन ड्रामा का मज़ा अब Netflix पर – इन सीरीज़...

October 2, 2025

सर्दियों में ताकत बढ़ाए मेथी लड्डू, जानें आसान तरीका

October 2, 2025

इंटीमेट सीन्स से भरपूर हैं ये Web Series, देखने से...

October 2, 2025

तीन बच्चों की मां हैं Rihanna, बोल्डनेस में किसी से...

October 2, 2025

पंडित छन्नूलाल मिश्रा के ये भजन और सोहर जो आज...

October 2, 2025
Mahindra देगा Gen Z को Diwali Gift! ला रहा है 3 डोर वाली Thar के साथ ये 2 धांसू SUV

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Mahindra देगा Gen Z को Diwali Gift! ला रहा है 3 डोर वाली Thar के साथ ये 2 धांसू SUV

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Mahindra देगा Gen Z को Diwali Gift! ला रहा है 3 डोर वाली Thar के साथ ये 2 धांसू SUV
Mahindra देगा Gen Z को Diwali Gift! ला रहा है 3 डोर वाली Thar के साथ ये 2 धांसू SUV
Mahindra देगा Gen Z को Diwali Gift! ला रहा है 3 डोर वाली Thar के साथ ये 2 धांसू SUV
Mahindra देगा Gen Z को Diwali Gift! ला रहा है 3 डोर वाली Thar के साथ ये 2 धांसू SUV