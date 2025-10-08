2025 Mahindra Bolero Neo: अब और भी दमदार, स्टाइलिश और किफायती! जानिए 5 बड़ी बातें

महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर एसयूवी Bolero Neo को एक नए अपडेट के साथ लॉन्च किया है। नई 2025 Mahindra Bolero Neo में कंपनी ने कुछ एक्सटीरियर और इंटीरियर बदलाव किए हैं, साथ ही कुछ नए फीचर्स और वेरिएंट अपडेट भी दिए हैं। सबसे खास बात यह है कि इसके सभी वेरिएंट की कीमत ₹10 लाख से कम रखी गई है, जो इसे अपने सेगमेंट की एक यूनिक SUV बनाती है। आइए जानते हैं, इस नई Bolero Neo के बारे में 5 अहम बातें ।

1. क्या 2025 Mahindra Bolero Neo 5-Seater है या 7-Seater?

नई Bolero Neo एक 7-Seater SUV है, जो 5+2 सीटिंग कॉन्फिगरेशन में आती है। इसका मतलब है कि इसमें 5 बड़े और 2 छोटे यात्री आराम से बैठ सकते हैं। यह SUV अपने क्लास में एकमात्र 7-सीटर ऑप्शन है, जो इसे बाकी कॉम्पैक्ट SUVs से अलग बनाता है। इसके अलावा, महिंद्रा Bolero Neo+ भी बेचती है, जो लंबाई में ज्यादा है और 9-सीटर लेआउट के साथ आती है।

2. क्या बदला है इसके एक्सटीरियर डिजाइन में?

नई Bolero Neo में मिनिमल लेकिन आकर्षक बदलाव किए गए हैं। SUV का बॉक्सी लुक पहले जैसा ही है, लेकिन अब इसे नई फ्रंट ग्रिल दी गई है जिसमें सिल्वर हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स हैं। इसके अलावा, कंपनी ने कुछ नए कलर ऑप्शन जोड़े हैं, जबकि रेड कलर को बंद कर दिया गया है। कुल मिलाकर, इसका लुक अब और भी मॉडर्न और प्रीमियम लगता है।

3. कितने वेरिएंट में आती है नई Bolero Neo?

महिंद्रा ने नई Bolero Neo को 5 वेरिएंट्स में लॉन्च किया है – N4, N8, N10, N10 (O) और N11 (टॉप वेरिएंट)।

नई Bolero Neo में अब पहले से ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं, जैसे: –

9-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (पहले 7-इंच था)

Apple CarPlay और Android Auto सपोर्ट

रियरव्यू कैमरा

नया डुअल-टोन ब्लैक और बेज इंटीरियर थीम

USB-C चार्जिंग पोर्ट

इन फीचर्स की वजह से यह SUV अब और ज्यादा टेक-फ्रेंडली और कंफर्टेबल हो गई है।

4. इंजन और परफॉर्मेंस

नई Bolero Neo में कंपनी ने वही इंजन सेटअप दिया है जो इसके पुराने मॉडल में था। यह SUV 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर mHawk 100 डीज़ल इंजन के साथ आती है, जो 100hp की पावर और 260Nm का टॉर्क देती है। इसमें पेट्रोल इंजन या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता, लेकिन अब इसमें बेहतर सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम दिए गए हैं जिससे इसकी राइड क्वालिटी काफी स्मूद हो गई है। केवल N10 (O) वेरिएंट में MLD (Mechanical Locking Differential) फीचर दिया गया है, जो कठिन रास्तों पर बेहतर ग्रिप देता है।

5. कीमत और वेरिएंट डिटेल्स

नई Bolero Neo की सबसे बड़ी खासियत इसकी कीमत है। हालांकि इसमें ज्यादा फीचर्स जोड़े गए हैं, लेकिन इसकी कीमत पुराने मॉडल से ₹25,000 से ₹50,000 कम रखी गई है।

2025 Mahindra Bolero Neo (Ex-Showroom Prices):

N4: ₹8.49 लाख

N8: ₹9.29 लाख

N10: ₹9.79 लाख

N11: ₹9.99 लाख

कीमतें अक्टूबर 2025 के अनुसार हैं, और ये सभी वेरिएंट्स पूरे भारत में महिंद्रा डीलरशिप्स पर उपलब्ध हैं।

नई Mahindra Bolero Neo 2025 अपने क्लास की एक मजबूत, स्टाइलिश और प्रैक्टिकल SUV है। अगर आप ₹10 लाख से कम बजट में एक 7-सीटर SUV लेना चाहते हैं, जो पावरफुल डीज़ल इंजन, बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस और महिंद्रा की भरोसेमंद क्वालिटी के साथ आए- तो Bolero Neo आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती है।