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लेना चाहते हैं दमदार इलेक्ट्रिक कार? Mahindra BE 6 Sporteq vs Tata Sierra EV में से कौन सी गाड़ी रहेगी सही, जानें अंतर

ग्राहकों को ईवी सेगमेंट में ये कारें काफी पसंद आती हैं. एक तरफ बेहतरीन टेक्नोलॉजी है तो वहीं, दूसरी ओर दमदार डिजाइन और बेहतर सेफ्टी रेटिंग भी मिलती है. चलिए विस्तार से जानते हैं दोनों के अंचर के बारे में.

By: Kunal Mishra | Last Updated: August 17, 2026 3:29:22 PM IST

लेना चाहते हैं दमदार इलेक्ट्रिक कार? Mahindra BE 6 Sporteq vs Tata Sierra EV में से कौन सी गाड़ी रहेगी सही, जानें अंतर


Mahindra BE 6 Sporteq vs Tata Sierra EV: भारत में इलेक्ट्रिक कारों का बाजार काफी तेजी से बदल रहा है. अब इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले ग्राहक सिर्फ कम रनिंग कॉस्ट या पेट्रोल-डीजल से बचत के लिए इलेक्ट्रिक कारों को लेना काफी पसंद कर रहे हैं. यही कारण है कि पिछले कुछ समय में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में भी अच्छा-खासा इजाफा हुआ है. इलेक्ट्रिक सेगमेंट में Mahindra BE 6 SPORTEQ और Tata Sierra EV दो ऐसी SUVs हैं, जो अलग-अलग तरह के ग्राहकों को आकर्षित करती हैं.
ग्राहकों को ईवी सेगमेंट में ये कारें काफी पसंद आती हैं. एक तरफ बेहतरीन टेक्नोलॉजी है तो वहीं, दूसरी ओर दमदार डिजाइन और बेहतर सेफ्टी रेटिंग भी मिलती है. चलिए विस्तार से जानते हैं दोनों के अंचर के बारे में.

क्या हैं दोनों के फीचर्स में अंतर?

Mahindra BE 6 Sporteq में आपको Harman Kardon के 16 स्पीकर मिलने के साथ ही वायरलेस कनेक्टिविटी और एक इनफिनिटी ग्लास रूफ भी मिल जाती है. इसके अलावा इस कार में आपको Super HD displays और Level 2+ ADAS मिल जाता है. इसमें 360 डिग्री कैमरा दिए जाने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी सिस्टम भी मिलता है. वहीं, दूसरी तरफ Tata Sierra EV में आपको 10.25 इंच का डिजिटल क्लस्टर मिलने के साथ ही JBL के 12 स्पीकर साउंड और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है. 

रेंज और परफॉर्मेंस में क्या है अंतर?

रेंज और परफॉर्मेंस की बात करें तो ऐसे में Mahindra BE 6 Sporteq में 79 kWh की बैटरी मिलती है, जो 210 kW (282 bhp) की पावर देने के साथ ही 380 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. आप कार आपको सिंगल या फुल चार्जिंग में 682-683 kmतक की रेंज निकालकर दे सकती है. वहीं, दूसरी तरफ Tata Sierra EV में आपको 63 kWh और 75 kWh की Lithium-ion बैटरी मिलती है. इस कार में आपको 624 से लेकर 665 किलोमीटर तक की रेंज आसानी से मिल सकती है. वहीं, यह मात्र 26 मिनट में 80 फीसदी तक चार्ज हो सकती है. 

Tags: Mahindra BE 6 Sporteq
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