अगर आप भी इस्तेमाल करते हैं आधार ऐप, तो तुरंत जान लें ये बड़ा अपडेट; वरना होगी बड़ी मुश्किल

Aadhaar App Update: अगर आप अपने फ़ोन पर mAadhaar ऐप इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है. UIDAI ने साफ किया है कि mAadhaar ऐप को जल्द ही बंद कर दिया जाएगा. इसकी जगह एक नया आधार ऐप लाया जा रहा है, जिसमें बेहतर सुरक्षा, ज़्यादा प्राइवेसी और कई नए फ़ीचर्स मिलेंगे.

आधार से जुड़े अलग-अलग ऐप्स में बदलाव से लोग कन्फ्यूज होते हैं

पिछले कुछ सालों में, लाखों लोग mAadhaar ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं. इस ऐप के ज़रिए, यूज़र्स अपने Aadhaar कार्ड को अपने फ़ोन में सेव कर पाते थे, QR कोड दिखा पाते थे, eKYC कर पाते थे और कई दूसरी सेवाओं का फ़ायदा उठा पाते थे. लेकिन, UIDAI अब इस पुराने सिस्टम की जगह एक नया, मॉडर्न प्लेटफ़ॉर्म ला रहा है.

यह ध्यान देने वाली बात है कि आधार से जुड़े अलग-अलग ऐप्स में बार-बार होने वाले बदलावों से यूज़र्स में अक्सर कन्फ़्यूज़न पैदा होता है, जिससे अनजाने में साइबर जालसाज़ों को धोखाधड़ी करने का मौका मिल जाता है. जालसाज़ अक्सर इन अलग-अलग ऐप्स का फ़ायदा उठाकर फ़िशिंग हमले करते हैं, और सीधे यूज़र्स के मोबाइल फ़ोन पर नुकसान पहुंचाने वाले थर्ड-पार्टी ऐप्स के लिंक भेजते हैं.

नए आधार ऐप के क्या हैं फ़ीचर्स?

नए Aadhaar ऐप के बारे में UIDAI का कहना है कि यह यूज़र्स को ज़्यादा सुरक्षित और इस्तेमाल में आसान अनुभव देगा. सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब यूजर्स को अलग-अलग जगहों पर अपने Aadhaar कार्ड की फ़िज़िकल फ़ोटोकॉपी जमा करने की जरूरत कम पड़ेगी. यह ऐप यूज़र्स को सीधे अपने मोबाइल फ़ोन से eKYC वेरिफ़िकेशन करने की सुविधा भी देता है.

नया ऐप QR कोड और फ़ेशियल ऑथेंटिकेशन (चेहरे की पहचान) का इस्तेमाल करके पहचान शेयर करने के विकल्प देता है. इसका मतलब है कि यूज़र्स दूसरों के साथ सिर्फ़ खास, ज़रूरी जानकारी ही शेयर करने का विकल्प चुन सकते हैं, जिससे उनके निजी डेटा पर उनका ज़्यादा कंट्रोल बना रहता है.

क्यों लिया गया ये फैसला?

हाल के दिनों में, Aadhaar से जुड़ी धोखाधड़ी और डेटा लीक की खबरें बढ़ रही हैं. इसलिए, UIDAI अब यूज़र की प्राइवेसी पर ज़्यादा ज़ोर दे रहा है. उम्मीद है कि नए ऐप में बायोमेट्रिक लॉकिंग, फ़ेशियल वेरिफ़िकेशन और ऑफ़लाइन पहचान वेरिफ़िकेशन जैसे सुरक्षा टूल्स होंगे. ये फ़ीचर्स यूज़र्स को उनके आधार से जुड़े डेटा पर ज़्यादा कंट्रोल रखने की ताकत देंगे.

UIDAI ने यूजर्स को दी सलाह

रिपोर्ट्स के मुताबिक, UIDAI ने यूज़र्स को सलाह दी है कि वे धीरे-धीरे नए आधार ऐप पर जाना शुरू कर दें. यह ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है; यूज़र्स इसे गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं.

नए ऐप में लॉग इन करने के लिए यूज़र्स को दोबारा रजिस्टर करना पड़ सकता है. पुराने ऐप से नए ऐप में डेटा ट्रांसफर करने का कोई सीधा तरीका नहीं है; इसके बजाय, नए ऐप का इस्तेमाल करने के लिए यूज़र्स को अपनी पहचान वेरिफ़ाई करनी होगी, इसके लिए उन्हें अपना मोबाइल नंबर और, अगर ज़रूरी हो, तो अपना आधार नंबर डालना होगा.

क्या है mAadhaar ऐप को बंद करने की तारीख?

UIDAI ने अभी तक mAadhaar ऐप को बंद करने की कोई पक्की तारीख़ नहीं बताई है; हालांकि, यह साफ़ है कि पुराने ऐप को आने वाले समय में पूरी तरह से बंद किया जा सकता है. इसलिए, अगर आप अभी भी mAadhaar इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके लिए नए आधार ऐप के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो गया है.

नए Aadhaar ऐप को सिर्फ़ एक आम अपडेट के तौर पर नहीं देखा जा रहा है; बल्कि, इसे भारत के डिजिटल पहचान सिस्टम में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. भविष्य में, QR कोड और फ़ेशियल ऑथेंटिकेशन के ज़रिए आधार का इस्तेमाल होटल चेक-इन, एयरपोर्ट एंट्री, SIM वेरिफ़िकेशन और कई दूसरी सेवाओं जैसे अलग-अलग कामों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो सकता है.