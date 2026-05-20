बंद होगा mAadhaar ऐप? UIDAI का बड़ा कदम; नया Aadhaar App होगा पहले से ज्यादा सुरक्षित!

mAadhaar to New App: भारत में आधार सेवाओं को मैनेज करने वाली Unique Identification Authority of India यानी UIDAI ने साफ कर दिया है कि पुराना mAadhaar ऐप जल्द बंद कर दिया जाएगा. इसकी जगह अब नया Aadhaar App लॉन्च किया गया है, जिसे पहले से ज्यादा तेज, सुरक्षित और यूजर-फ्रेंडली बताया जा रहा है. UIDAI ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर जानकारी देते हुए कहा कि नया ऐप Android और iPhone दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है और इसमें कई एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े गए हैं.

QR Code फीचर से आसान होगा Aadhaar Verification

नए Aadhaar App में QR Code आधारित वेरिफिकेशन सिस्टम दिया गया है. इसकी मदद से यूजर्स बिना पूरा आधार नंबर बताए अपनी पहचान सत्यापित कर सकेंगे. इससे फर्जी इस्तेमाल और डेटा लीक का खतरा कम होगा.

इसके अलावा ऐप में ऑफलाइन QR वेरिफिकेशन का सपोर्ट भी मिलेगा. यानी इंटरनेट न होने पर भी QR स्कैन करके पहचान सत्यापित की जा सकेगी. UIDAI का कहना है कि यह फीचर खासतौर पर तेज और सुरक्षित पहचान जांच के लिए तैयार किया गया है.

Selective Share फीचर से बढ़ेगी प्राइवेसी

नए ऐप में Selective Share नाम का फीचर जोड़ा गया है. इसके जरिए यूजर तय कर पाएंगे कि वेरिफिकेशन के दौरान कौन-सी जानकारी शेयर करनी है और कौन-सी छिपानी है.

इस फीचर का मकसद यूजर्स को अपने डेटा पर ज्यादा कंट्रोल देना है. इससे आधार नंबर और निजी जानकारी को अनावश्यक रूप से साझा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे प्राइवेसी पहले से ज्यादा मजबूत होगी.

बायोमेट्रिक लॉक से मिलेगा Extra Security Layer

UIDAI ने नए ऐप में बायोमेट्रिक लॉक फीचर भी शामिल किया है. अब यूजर सीधे ऐप से फिंगरप्रिंट, फेस और आइरिस ऑथेंटिकेशन को लॉक कर सकेंगे.

अगर किसी को आधार के गलत इस्तेमाल का डर हो तो वह तुरंत बायोमेट्रिक एक्सेस बंद कर सकता है. जरूरत पड़ने पर यही लॉक बाद में ऐप से हटाया भी जा सकेगा. इससे आधार सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होने की उम्मीद है.

एक ही ऐप में जुड़ेंगे परिवार के 5 सदस्य

Aadhaar App में Family Profile फीचर भी दिया गया है. इसके जरिए एक अकाउंट में अधिकतम पांच परिवार के सदस्यों को जोड़ा जा सकता है.

इससे एक ही जगह से पूरे परिवार के आधार प्रोफाइल मैनेज करना आसान होगा. हालांकि UIDAI ने चेतावनी दी है कि अगर लिंक मोबाइल नंबर या डिवाइस का एक्सेस खो जाता है तो कुछ समय के लिए आधार सेवाओं तक पहुंच प्रभावित हो सकती है.

ऐसे करें नए Aadhaar App का सेटअप

यूजर्स सबसे पहले नया Aadhaar App डाउनलोड करें. इसके बाद भाषा चुनकर आधार से लिंक मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होगा. फिर 12 अंकों का आधार नंबर डालकर OTP वेरिफिकेशन पूरा करना होगा.

इसके बाद फेस ऑथेंटिकेशन और 6 अंकों का ऐप पासवर्ड सेट करके प्रोसेस पूरा किया जा सकता है. फिलहाल UIDAI ने यह साफ नहीं किया है कि पुराने mAadhaar ऐप का डेटा अपने-आप नए ऐप में ट्रांसफर होगा या नहीं.

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