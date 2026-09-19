Car Guide: आफ्टर मार्केट कराना चाहते हैं कोई काम? लोकल मकेनिक या सर्विस सेंटर, कहां कम होगा गाड़ी का खर्च

Car After Market: कार खरीदने के बाद उसकी सर्विसिंग, रिपेयर और छोटे-बड़े पार्ट्स बदलवाने पर लगातार खर्च होता रहता है. कई बार लोग कार खरीदने के बाद उसमें एक्सेसरीज कंपनी से न लेकर बाहर से लगवाना पसंद करते हैं. हालांकि, आज के समय में बहुत से लोग आफ्टरमार्केट एक अच्छा काम करा लेते हैं. लेकिन, ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि गाड़ी का काम किसी अधिकृत सर्विस सेंटर से कराया जाए या फिर लोकल मैकेनिक से?

आमतौर पर लोकल गैराज में कुछ काम कम कीमत में हो सकते हैं, जबकि सर्विस सेंटर में कंपनी के पार्ट्स लगाए जाते हैं, जिससे कार लंबे समय तक सही रहती है. लेकिन, हर काम के लिए एक ही विकल्प सही हो, ऐसा जरूरी नहीं है. चलिए जानते हैं कहां से काम कराना आपके लिए सही रहेगा.

कहां काम कराने से होगा कम खर्च?

अगर आपके मन में भी यह सवाल है कि कहां काम कराने से कम खर्च होता है तो ऐसे में लोकल मैकेनिक और कंपनी सर्विस सेंटर दोनों जगह वैसा ही खर्च होता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा अंतर लेबर चार्ज के साथ स्पेयर पार्ट्स की कीमतों को लेकर होता है. अगर आप सर्विस सेंटर से कोई भी काम कराना चाहते हैं तो ऐसे में वे आपसे स्टैंडर्ड लेबर रेट्स और 18% GST के साथ-साथ कई अन्य चार्ज भी जोड़ लेते हैं.

हालांकि, यहां आपको ओरिजिनल पार्ट्स ही मिलते हैं. वहीं, दूसरी ओर लोकल मकेनिक से काम कराने पर यह खर्च कई बार लगभग आधा हो जाता है. लोकल मैकेनिक भी आपको OEM पार्ट्स के अलावा अच्छी क्वालिटी के पार्ट्स दे सकते हैं, जिसमें चार्ज थोड़ा ज्यादा होगा.

आपके लिए क्या रहेगा ज्यादा सही?